Альберт Лиханов: Дети важнее всего остального

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

6 октября 2020 президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Учредителем фонда от имени государства является Министерство просвещения, а со стороны общественных организаций — Российский детский фонд, а также Международная ассоциация детских фондов.

Названные в указе фонды являются продолжателями дела Советского детского фонда, созданного по инициативе писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова в 1987 году. С ним, с бессменным председателем Российского детского фонда, мы и поговорили.

— Альберт Анатольевич, если мы правильно понимаем, произошло то, о чем вы мечтали: это государственное признание тех проблем, над решением которых детский фонд бился много лет.

— Указ президента о создании общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» это, конечно, продолжение той политики, которая сформирована в нашем государстве в последнее время и звучит как приоритетность детства для государства и всего народа. Эта крайне важная формулировка означает, что в нашей стране государство и все люди на всех управленческих уровнях должны делать все возможное для того, чтобы наши дети, особенно те, которые нуждаются в помощи медицинских, социальных, образовательных и культурных систем, имели привилегии и приоритет. Конечно, мы с благодарностью воспринимаем подписание этого указа, прекрасно и глубоко понимаем его значимость — может быть, глубже, чем кто бы то ни было.

— Очевидно, это так, у вас же за плечами колоссальная история.

— Да, 14 октября нам исполняется 33 года. Мы — старейшая благотворительная организация нашей большой страны и первая благотворительная организация, воссозданная после эпохи, когда слово «благотворительность» фактически не было употребимым. Мы возродили это слово, включив этот термин в свой устав юридически. После чего это слово вернулось в нашу жизнь, стало равноправным и много значащим и для тех, кто помогает, и для тех, кому помогают тоже. В нашем фонде за долгие годы его существования осуществлено множество программ, которые приносили поколениям теперь уже выросших детей пользу и физическую, и нравственную. В свое время, еще в 1988 году, мы создали, например, семейные детские дома. Этот проект «прошелся» по всей стране, и десятки тысяч детей, живших тогда еще в союзных республиках, получили семьи, росли и воспитывались в нормальных условиях. Мне кажется, этот эксперимент, успешность которого доказана годами практики, мог бы быть востребован сегодня у детей, оказавшихся в одиночестве, так же как и форма приемных семей. Мы в разные времена реализовывали программы для глухих детей, сумели организовать закупку и решили системную задачу по оснащению многих школ-интернатов для таких детишек специальным оборудованием, передали детям порядка 60 тысяч слуховых аппаратов. Можно было бы заявить, что эта программа уже решена, но мы начали другой проект — «Звуки жизни». В нем речь идет о тех детях, которые рождаются глухими и ни разу не слышали ни звука человеческого голоса, ни пения птиц. Но сегодня наука и практика нашли способ помощи таким детям: метод кохлеарной имплантации позволяет внедрять в детские головки специальный чип и подбирать слуховые аппараты так, что ребенок начинает слышать. После этого такие дети нуждаются в серьезной социализации. Мы уже помогли сотням детей с такими проблемами вернуться к обычной жизни и получить профессии.

Теперь, поскольку государство принимает на себя эти функции, возможность помощи расширяется. И мы будем развивать этот проект в условиях нового фонда, который, на наш взгляд, будет иметь большие возможности. В том числе и потому, что в работу фонда включается Министерство просвещения, одной из благородных функций которого как раз и является забота о детях с подобными проблемами, обучающихся в обычных школах.

— У Российского Детского фонда довольно четкая структура. Теперь она будет изменена?

— Фонд действительно более чем структурирован и новации совершенно не означают, что эта структура перестанет существовать. Сейчас у нас, в Российском детском фонде, существует 74 отделения, которые осуществляют 32 федеральные программы и еще 77 программ региональных, которые были созданы и работают, исходя из персональных нужд конкретных регионов.

Логично, если отделения фонда станут отделениями новой общественной общероссийской организации. Российский фонд не будет закрыт, напротив: параллельная деятельность, зачастую осуществляемая одними и теми же людьми, принесет двойную «тягу», двойную пользу для нового Фонда, пользу делу помощи детям!

— В недавнем интервью «ВМ» вы обронили горькую фразу: «Мне жаль, что меня не услышали».

— Должен радостно подтвердить: услышали! И мне кажется, что чем больше государственных и частных структур обратят внимание на создание этого нового Фонда, который, еще раз подчеркну, является общественно-государственной общероссийской организацией, а это, как вы понимаете, несколько глубже, значимее и солиднее, чем обычный благотворительный фонд, тем будет лучше для великого дела служения детям. Мы очень рассчитываем на помощь и испытываем огромные надежды на поддержку и помощь государства, у этого партнерства огромные возможности. Назову цифру – за 33 года существования Российского детского фонда мы собрали и направили в пользу детей примерно 25 миллиардов рублей. Нет, не изумляйтесь, это мало! Но тем не менее, это не были бюджетные средства, это были пожертвования людей, организаций, бизнеса и учреждений, и это были дополнительные средства, отправленные для помощи детям. Так что наша вера в то, что дело наше правое, велика, как и вера в то, что мы вместе с региональными руководителями и губернаторами, со многими из которых у нас и так давние дружеские отношения, достигнем многого. Понимаете, мы очень разные, у нас есть разные партии и мы можем стоять на разных позициях, но дети – всегда вне и над любыми структурами, выше всего и всех. И нет ничего важнее детства, особенно если ребенок в беде.

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