Сценарий рождается за год

Сценарист Константин Майер / Фото: Из личного архива Константина Майер

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Секретами создания историй для кино- и телеэкранов с читателями нашей газеты делится сценарист Константин Майер.

«Вечерка» поговорила со сценаристом Константином Майером и узнала о том, как появляются сюжеты и персонажи фильмов.

—Константин, чем отличаются сценарии полнометражки и сериала?

— Фильм — это скорее рассказ, а сериал — роман. Полнометражную картину можно представить как одну сжатую мысль. Это история, рассказанная максимально захватывающим образом и почти всегда построенная вокруг одного героя. В сериале действует другое правило. Там чаще выбирается одна тема и пристально рассматривается с самых разных сторон.

— Сколько времени уходит на сценарий для кино?

— Автор может параллельно работать над несколькими проектами. Пишешь сценарий полного метра, разрабатываешь сериал и занимаешься чем-то еще. Требуется более года на создание первой версии истории, которую можно показывать. Из них от трех до шести месяцев нужно только на исследование темы.

— Почему говорят, что сценарии не пишут, а переписывают?

— Сценарий постоянно дорабатывается до начала съемок и даже в процессе иногда переделывается. Это труд с большим числом вариантов и комментариев от различных специалистов из команды, которая создает картину. Важно, что сценарист сам изменяет свой материал. Это особенность рабочего процесса. Так появляются новые версии — драфты. Даже с опытными мастерами такое происходит. Сценарий для фильма «Я худею» мы переписывали 17 раз. У пилотной серии «Толи-робота» было около 13 драфтов.

— Прототипы ищете в реальной жизни?

— Как говорится, колбасу можно есть с любой стороны. Бывает, встречаешь человека, не важно, знаком он тебе, пришел в гости или вы пересеклись на улице. Его образ захватывает, и сразу рождается огромное количество вопросов о нем. Это первый признак, что перед тобой потенциально классный герой. Не обязательно главный. С другой стороны, при написании сценария у тебя в голове есть вопрос. Или некая боль, не в прямом смысле. И исходя из этого ты создаешь героя. Персонажа, внутри которого будет жить этот вопрос. Он отправится в свое приключение и будет стараться найти ответ.

Процесс прорисовки персонажа тоже растягивается на длительный срок. А на съемках режиссер может предложить свое видение. Потом актер будет задавать вопросы, что-то привнесет свое, и ты будешь лучше понимать своего героя. Начинаешь его править, а значит, и сценарий. Но это если внутри персонажа есть зерно — крепкое, которое двигает историю. Тогда проблем с изменениями не возникает.

— Не досадно, что зрители знают актеров и режиссеров, а не сценаристов?

— Когда-то давно было. Но сейчас из разряда обиды мы с коллегами перевели это в разряд задачи. Мы верим, что сценаристы — будущие рок-звезды мира кино. Ведь именно они буквально из ничего создают изначальные истории.

ДОСЬЕ

Константин Майер родился 31 августа 1985 года в Темиртау. Учился в Государственном университете управления. В качестве сценариста и продюсера работал над проектами «Физрук», «Толя-робот», «Я худею», «Настя, соберись», «Огонь», «Золотое кольцо». Один из создателей популярного подкаста о кинопроизводстве и сценарном ремесле.

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