Певица Слава: Мне нечего скрывать

Фото: vk.com/slava_official_club

Многие знают ее как певицу Славу, которая так исполняет «Одиночество», что это отзывается в душах всех россиян. А зовут ее дома Анастасия. Или просто Настя, которая решила поделиться с «Вечеркой» сокровенным.

— Анастасия, недавно ваша дочь дебютировала в качестве певицы. Можно сказать, вы стали продюсером. Как вам эта роль? Не боитесь за дочь?

— Продюсер — это слишком громко сказано. Я уже на протяжении двадцати лет выступаю на сцене и очень хорошо знаю закулисную жизнь. Если ты имеешь хороший, качественный продукт, то почему бы не сделать это своими силами? Поэтому я решила, если моя доченька Сашуня захотела петь, то я полностью не против и поддержу ее. У нее очень глубокий вокал от низов до верхов, который отмечают эксперты, так что, я думаю, у нас получится покорить российскую сцену.

— После стольких лет в своей сфере вы можете сказать, что дружба в шоу-бизнесе есть? С кем предпочитаете общаться?

— Да, дружба в шоу-бизнесе есть. С кем дружу сто лет «в доску» — так это Митя Фомин и Анна Семенович.

За последние годы сильно подружилась с Денисом Клявером, Зарочкой и всю пандемию общались с Лолитой. Конечно, моя любимая подруга и соседка — Люба Успенская, которая вызывает у меня огромное уважение, и я могу с уверенностью сказать, что она настоящий друг.

— Я помню, еще в начале отношений и даже через восемь-девять лет с их начала, вашу пару с мужем (бизнесмен Анатолий Данилицкий. — «ВМ») постоянно обсуждали: и что вы любовница, тянете деньги. Но вы утерли всем нос и доказали, что семья у вас крепкая. Секрет вашего супружеского счастья?

— Мало видимся друг с другом. У нас очень сложные рабочие графики. Муж постоянно в разъездах, а я на гастролях. В итоге проводим время вместе нечасто. Зато, когда удается вместе собраться всей семьей, я получаю огромное удовольствие от атмосферы. Насчет обсуждений, которые были, да, я думаю, и всегда будут, то без комментариев. Умным и нашим близким людям было сразу понятно, куда придут наши отношения.

— Как удается сохранить с мужем отношения, где через много лет вы все еще интересны друг другу?

— Терпение и труд все перетрут. Разное было, разное будет, но мы с мужем уважаем и всегда поддерживаем друг друга. Это главное. У нас было много разного, и никто не знает, что нас ждет. Муж всегда за меня горой.

— Муж для вас прежде всего друг?

— Безусловно, друг, поддержка и опора, мой помощник и любимый человек.

— Есть ли моменты в жизни, которые хотели бы изменить?

— Кардинально ничего не стала бы менять. Все, что с нами было, — происходило не случайно. Если бы я что-то поменяла в прошлом, то неизвестно, кем бы я была сейчас.

— Многие говорили еще в начале вашей карьеры, что вы звезда-однодневка. Тем не менее и здесь вы доказали обратное. Как думаете, с чем связана ваша популярность?

— Я такая, какая есть. Я не пытаюсь строить из себя суперзвезду и тем более не пытаюсь угодить всем. Я делаю то, что мне хочется, и это людям нравится. Ну и, конечно, я талантливая.

— Вам близок образ, который вы представляете на сцене: женщины сильной, но страдающей?

— Я — женщина сильная, но не страдающая. В жизни было всякое, но страдать не по мне. В творчестве главное — переживать все эмоции, с чем я прекрасно справляюсь, если создается такое впечатление.

— Когда смотришь ваши социальные сети, складывается впечатление, что вы очень народная. Это специальный ход или вы и есть простая Слава, которой не надо ничего скрывать?

— Мне и скрывать-то нечего. Скажу так, сейчас я в халате, с пучком на голове снимаю сторис, а через час в красивом платье и с прической выхожу на сцену. Разницы никакой, кроме наряда и микрофона в руке. Я такая и есть на самом деле. Это не часть имиджа, и все, что делаю на сцене, делаю и в жизни. Могу заплакать, могу рассмеяться, могу даже и поругаться.

— У вас отличная фигура: генетика, диеты или вы себя ни в чем не ограничиваете?

— Это и генетика, и работа, активные выступления. Я очень люблю долго гулять, проводить активно свободное время. Конечно, на сцене очень много теряю. Но спорт — нет, потому что я очень устаю и спортзал для меня — скучно. При этом ем все подряд и могу себе это позволить.

— Многие звезды сегодня яростно отрицают, что могут и выпить. А вы относитесь к этому спокойно. Не боитесь осуждения со стороны подписчиков, коллег?

— Я не боюсь говорить о том, что делаю. Все мы люди, и не стоит скрывать каких-либо действий. Если захочу, могу и выпить, что в этом такого. Особенно если находишься в приятной компании и со вкусным ужином.

— Слава-мама — какая она? Строгая или все дозволяющая?

— Всего должно быть в меру. Конечно, я не строгая, но справедливая.

— Как на вас и вашу творческую жизнь повлиял карантин?

— Повлиял, как и на всех остальных. Все гастроли, концерты и прочие мероприятия были перенесены или вовсе отменены. Также я хотела отметить свой день рождения, но тоже пришлось отменить и отпраздновать позже. Не говоря уже о путешествии, в которое мы должны были отправиться всей семьей.

Фото: vk.com/slava_official_club

— Вернемся к семейной жизни. Вы вместе с мужем уже почти 20 лет. Но все никак не соберетесь под венец. Это ваше убеждение, что лучше без печати?

— Да и так хорошо живем уже 18 лет, воспитываем детей.

— Сейчас очень активно идет дискуссия в обществе насчет феминизма. А вы себя считаете феминисткой?

— Скорее нет, чем да. Каждый выражает себя по-своему, и здесь стоит только принимать позицию каждого.

— Вы часто говорите, что становиться матерью нужно в осознанном возрасте. А вы сами еще не хотите ребенка?

— Надо рожать в осознанном возрасте, когда ты хочешь ребеночка и готов для этого материально. Скажу так: дети — это круто, и я рада, что у меня есть мои две любимые девочки. Становиться матерью не поздно никогда.

ДОСЬЕ

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) родилась 15 мая 1980 года в Москве. После окончания школы поступила на психологический факультет, где ей поставили диагноз дислексия

Режет правду-матку

Слава не стесняется высказывать мнение о разных проблемах и персонажах. «Дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома. Третьи расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума», — прокомментировала певица семейные скандалы с участием Тарзана и Тимати.

Подалась в актрисы

Был у Славы-Анастасии и опыт съемок в кино. В 2007 году Анастасия была утверждена сразу на главную роль в картину «Параграф 78» по фантастической повести Андрея Лазарчука. Муж-бизнесмен лично вложил несколько миллионов долларов в съемки этого кино.

Бес попутал

Певица и ее супруг бизнесмен Анатолий Данилицкий познакомились, когда мужчина был глубоко женат. Однако правду о том, что он еще не развелся, Слава узнала, когда была уже по уши влюблена. Общественность устроила парочке настоящую истерику. Особенно после того, как Анатолий начал вкладывать большие деньги в проект «певица Слава».

Большая разница

У Славы и Анатолия большая возрастная разбежка: певица моложе гражданского мужа на 28 лет. То есть сейчас ей 40 лет, а супругу 69.

Неожиданный диагноз

После окончания школы Слава поступила на психологический факультет, где ей поставили диагноз «дислексия». До этого она не могла понять, почему ей так тяжело дается учеба, и списывала все на невысокий интеллект.

Эпатажная дочь

Александра — дочка от первого мужа певицы — хорошо усвоила уроки шоу-бизнеса и в 21 год вовсю эпатирует публику. Например, снимается обнаженной для социальных сетей и выбирает эксцентричный репертуар.

Поесть от души

Певица не скрывает, что под бокал чего-нибудь горячительного может и сальца навернуть с хлебушком бородинским, и картошечки жареной, не переживая за складки на животе. «Обожаю докторскую колбасу, сервелат, картошку в любом виде, всякие консервы, майонез и все супы, кроме пюре. Ну и соленья, конечно, только маринованные. А вот сладкое не люблю, повезло».

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