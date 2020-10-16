Актриса Милена Радулович: Полюбила водку, пельмени и борщ

Актриса Милена Радулович / Фото: Из личного архива Милены Радулович

Сербская актриса Милена Радулович получила известность в России после фильма «Балканский рубеж». И сразу сыграла главную роль в мистическом триллере об ученых, отправившихся исследовать самую большую скважину в мире «Кольская сверхглубокая», который 4 ноября выходит в большой прокат.

— Чем вас заинтересовала история «Кольской сверхглубокой»?

— Еще до знакомства с проектом мне стало интересно попробовать свои силы в России. Я долго и старательно готовилась, учила язык и ждала подходящего случая попробовать себя в российском кино. Мне повезло поработать в российско-сербской картине «Балканский рубеж», который очень хорошо прошел в прокате. Хотелось продолжить этот опыт, ведь я хорошо говорю по-русски. И, конечно, я была очень счастлива, когда меня утвердили на главную роль в фильме «Кольская сверхглубокая». Это был главный пункт из моего плана на прошлый год.

— Что интересного успело произойти на съемках, что вспоминается в первую очередь?

— Съемки начались в Москве, где мы полтора месяца снимали ту самую шахту глубиной 12 километров. Второй натурный блок снимался в природных локациях на Кольском полуострове под Мурманском. Проект необычен еще и тем, что снимали и на русском, и на английском языках параллельно. Для меня как иностранки была сложная задача сыграть такую большую роль на двух чужих мне языках.

— Что за роль вам досталась?

— Моя героиня Анна — эпидемиолог, которая не так давно пережила потерю близ- кого человека, что сделало ее замкнутой и закрытой. Но на самом деле она очень теплый и чувственный человек, который закрылся в себе после случившейся трагедии. Будет у моей героини и романтическая линия, очень нестандартная, но значительная и глубокая.

— Вы открытый человек или тоже не сразу к себе людей подпускаете?

— Я очень открытый человек, что порой меня огорчает, потому что иногда приходится обжигаться. В чем мы с Анной похожи, так это в своей фанатичной любви и преданности работе, ради которой готовы на все.

— Когда вы смогли так в совершенстве выучить русский язык?

— Учить русский язык мне и моим однокурсникам посоветовал Милош Бикович (звезда фильма «Холоп». — «ВМ»), который был ассистентом на нашем факультете. Он рассказал, какой большой в России кинорынок и прекрасные возможности для актеров. Я начала учить язык с нуля около четырех лет назад, серьезно работала над произношением. В целом мне потребовалось три года, чтобы я могла свободно говорить и читать по-русски. Путь не был легким, но у меня в Сербии была замечательная учительница. Она сама родом из Белоруссии, но училась в Москве, потом вышла замуж за серба и переехала в Белград. Был перерыв в занятиях, когда я снималась в фильме «Балканский рубеж», и на тот момент мне казалось, что я уже хорошо знаю язык. Но пообщавшись с русскими актерами, я поняла, как много еще нужно работать. Ну и мне, безусловно, очень помогли в этом почти полгода съемок в «Кольской сверхглубокой». Теперь я могу не только думать на русском, но даже в снах я теперь говорю по-русски.

— А когда вы решили, что будете актрисой? Это было мечтой детства, или судьба привела?

— Мои родители занимаются бизнесом, люди, очень реалистично смотрящие на жизнь. Но сама я всегда была творческим ребенком, так же, как моя сестра-художница. Родители нас всегда поддерживали и давали возможность заниматься тем, что нравится. В 13 лет я полюбила театр и смотрела спектакли по два-три раза в неделю. Мечтала стать театральным режиссером, но в 16 лет неожиданно получила роль в спектакле, который ставили у нас на факультете. Актриса, уже выбранная на главную роль, вдруг сломала ногу, и режиссер почему-то выбрал меня. И с этого момента моя жизнь изменилась. Я захотела стать актрисой.

— Когда вы впервые приехали в Россию, какой ее увидели?

— Впервые я приехала в Москву в марте 2017 года, и, честно признаюсь, поначалу мне было здесь очень сложно. Погода была ужасная, и кругом были постоянные автомобильные пробки, что меня просто шокировало. Я еще по-русски тогда говорила очень плохо. Но я сразу влюбилась в Москву, тем более что всегда любила русских классиков, выросла на романах Достоевского, Толстого, Булгакова. Еще в детстве смотрела ваши сериалы «Сергей Есенин», «Идиот» с Евгением Мироновым. Это был первый русский актер, игрой которого я вдохновилась, даже еще не зная, что стану актрисой. Чем мне еще нравится Москва — тут все происходит с невероятной скоростью, которая мне очень нравится. Я много в своей жизни путешествовала и точно могу сказать, что русские — одни из самых теплых и душевных людей. Они всегда готовы прийти на помощь.

Актриса Милена Радулович / Фото: Из личного архива Милены Радулович

— Как проводите здесь время, какие любимые места появились?

— Мне больше всего нравятся район Патриарших прудов, улицы там не настолько широкие и напоминают мне Белград. Жить больше всего люблю в районе метро «Маяковская», где мне уже все знакомо. Конечно, центр Москвы очень красивый, я не знаю больше ни одного такого красиво украшенного города, особенно в новогодние праздники — попадаешь просто в сказку. А еще перед какими-то важными встречами или событиями я всегда захожу в храм Христа Спасителя. Там сразу настолько успокаиваюсь, что это дает мне возможность запомнить момент, в котором я нахожусь, и собраться с силами.

— Какими русскими привычками вы обзавелись?

— Полюбила водку, как всякий русский человек (смеется), и еще пельмени и борщ — это мои любимые блюда. А если серьезно, мне очень нравится расслабленный русский подход к любому делу. Уверенность в том, что все будет хорошо. Я столько раз слышала здесь: «Не переживайте, все будет хорошо!», когда были реальные причины переживать, что эта философия стала мне очень близка.

ДОСЬЕ

Милена родилась в Белграде 29 января 1995 года. Там же она окончила школу и поступила на факультет драматического искусства госуниверситета. Российский зритель впервые увидел Милену в роли Ясны Благоевич в фильме «Балканский рубеж», который на прошедшем 42-м Международном московском фестивале получил несколько наград как лучший фильм.

Податься в писатели

Мечтой актрисы еще с детства является писательство. Да-да, девушка очень любит читать, и это ее вдохновляет. «Я так и сказала позже родителям, что, если у меня не получится с актерством, то я займусь писательством. В моих дальнейших планах есть и работа над сценариями. Хочу учиться этому профессионально». Любимый роман — «Братья Карамазовы» — сформировал отношение к религии у актрисы.

Сильная женщина

Милена отмечает, что русские женщины по сравнению с сербками очень женственные и милые. А сербки сильные. Хотя Милена до российского кино играла в Сербии только романтичных героинь. Так что сильной пришлось стать именно в нашей стране.

Состоит в клане

Артистка подчеркивает, что сербские актеры очень дружны и держатся друг друга как один клан. Милена близко общается с актером Милошем Биковичем, он ей посоветовал агента в России и постоянно поддерживает в начинаниях, а также с Иваном Босильчичем (сериал «Русский пленник»).

Победила всех

На роль в «Балканском рубеже» проводили огромный кастинг для актрис на главную женскую роль. Милена признается, что в кастинге участвовали почти все сербские актрисы от 20 до 30 лет, и она до сих пор не знает, чем очаровала менеджеров, так как была без опыта работы в кино и только окончила четвертый курс.

Любит русских мужчин

Радулович нравится, что русские мужчины мягче сербов, спокойнее, галантнее и как будто из прошлого — уступают место в транспорте, помогут и с тяжелым чемоданом. Также она ценит чувство юмора и вспоминает актера Гошу Куценко, который ее покорил своими шутками.

Влюблена по уши

Актриса не любит рассказывать о своей личной жизни, но точно известно, что она уже больше пяти лет в отношениях с сербским актером Радованом Вуйовичем. Пресса периодически публикует новости об их свадьбе, но сами влюбленные пока заняты карьерными делами.

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