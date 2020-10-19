Врач рассказал, как правильно носить маски и перчатки

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

О том, как правильно носить маски и перчатки, как они защищают человека во время пандемии, 19 октября в интервью «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Если человек здоров, зачем ему носить маску?

— Часто коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, и человек может не подозревать о том, что уже болен, при этом он заразен для окружающих. Кроме того, маска все же снижает риск заражения. Капли слюны болеющих людей в транспорте, в помещении при чихании, кашле могут попасть на вашу одежду. Человек трогает эту одежду руками, затем трогает лицо и заносит вирус. В маске лицо защищено.

— Какие маски лучше — тканевые, марлевые или, может, вообще респираторы?

— Маски, которые продают в аптеках, сделаны из нетканой материи. В центре трехслойной маски находится фильтрующий слой, а по бокам — два внешних. Маски из нетканой материи предназначены для одноразового использования. Маски из других тканей можно использовать неоднократно после дезинфекции. Но надо учесть, что любые маски можно носить не более двух часов подряд.

— Если надеть защитный экран для лица, можно ли не надевать маску?

— Экран — отличный способ защиты. Но все же лучше носить дополнительно маску, поскольку экран не прикрывает герметично лицо по краям. Он хорошо защищает с фронтальной стороны.

— Я в дороге больше двух часов. Куда мне девать использованные маску и перчатки?

— Их необходимо аккуратно снять и сложить в пакет, тщательно его завязав. Только после этого можно выбросить в мусорный бак.

— На улице похолодало, а одноразовые перчатки не греют. Как быть?

— Мы еще не жили с коронавирусом в холодное время года. Но пока рекомендации остаются прежними. Носить маски и перчатки. Можно надевать одноразовые перчатки под теплые. В транспорте, в магазине вы все равно снимите теплые перчатки и останетесь в защитных.

— Можно ли не надевать перчатки в общественных местах, если держать руки в карманах?

— Рекомендую все же носить защитные перчатки. Держать постоянно руки в карманах сложно. Трудно предусмотреть все ситуации, когда вам понадобится вытащить руки из карманов и что-то сделать. Главное понять, что это нужно для вашей собственной безопасности, а не только для следования требованиям.

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