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Врач рассказал, какую обувь выбирать людям с плохим кровообращением
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, какую обувь выбирать людям с плохим кровообращением

Юлия Ямпольская

Здоровье

Людям с плохим кровообращением в ногах необходимо носить зимнюю обувь на размер больше, а также надевать теплые носки. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что в тесной обуви кровеносные сосуды пережимаются, поэтому ноги мерзнут еще больше. По словам специалиста, обувь для зимы нужно выбирать из материалов, которые не накаляются и не скользят. В снежную погоду она должна быть высокой, чтобы щиколотки не мерзли.

— Также стоит выбирать обувь для холодного времени с меховой подкладкой или утепленными современными мембранными материалами, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач рассказала, чтопри первых симптомах гриппа необходимо сразу же обратиться к врачу и не искать способы лечения в Сети. Она отметила, что грипп опасен осложнениями после болезни, которые возникают на фоне ослабленного организма или неправильного лечения.

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