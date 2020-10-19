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Врач назвала наиболее опасную стадию гриппа
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач назвала наиболее опасную стадию гриппа

Юлия Ямпольская

Здоровье

При первых симптомах гриппа необходимо сразу же обратиться к врачу и не искать способы лечения в Сети. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила врач общей семейной практики городской поликлиники № 210 Елена Астраханцева.

Она отметила, что грипп опасен осложнениями после болезни, которые возникают на фоне ослабленного организма или неправильного лечения.

— И в том, и в другом случае правильную тактику лечения может подобрать только специалист, а не соседка, подруга или «знающие ответ на любой вопрос консультанты» в соцсетях. К тому же наиболее опасная, «острая» стадия гриппа чаще всего как раз и приходится на первые дни заболевания. Именно поэтому нужно при первых же симптомах сразу обращаться к врачу, — уточнила эксперт.

Специалист подчеркнула, что не нужно заниматься лечением самостоятельно и принимать антибиотики без рекомендации врача. По ее словам, организм не реагирует на такие лекарства, передает агентство городских новостей «Москва».

— Самым же эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация. За последние годы не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку, — рассказала Астраханцева.

Она напомнила, что в столице делают прививку от гриппа в городских поликлиниках, у некоторых станций метрополитена, а также в ряде центров госуслуг «Мои документы».

Читайте также: Врач рассказал, что плановая вакцинация детей не повышает риск заражения COVID-19

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