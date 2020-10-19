Врач рассказал, что плановая вакцинация детей не повышает риск заражения COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Плановая вакцинация не повышает риск заболевания детей во время пандемии коронавируса и не влияет на течение болезни. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.

Он отметил, что на данный момент нет доказательств, что вакцинация увеличивает шансы заболеть COVID-19. Эксперт также добавил, что введение нескольких вакцин одновременно не оказывает негативного влияния на иммунную систему. По его словам, каждый младенец может ответить примерно на 10 тысяч вакцин, которые ввели в одно время.

— У вакцинированных детей не чаще развиваются другие инфекции по сравнению с непривитыми. Младенцы сегодня получают меньше антигенов в вакцинах, чем 40 или 100 лет назад. Вакцины предотвращают ослабление иммунной системы, — цитирует Лобзина агентство городских новостей «Москва».

Ранее ВОЗ объяснила, как эффективная вакцинация от COVID-19 отразится на пандемии. Там отметили, что у всех слоев населения должен быть равный доступ к преимуществам, которые открываются с появлением надежных лекарств от COVID-19.

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