Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ объяснила, как эффективная вакцинация от COVID-19 отразится на пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

ВОЗ объяснила, как эффективная вакцинация от COVID-19 отразится на пандемии

Ростислав Зубков

Здоровье

Течение пандемии коронавируса будет сильно изменено, когда вакцинация от инфекции станет эффективной и безопасной. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в понедельник, 19 октября, в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья

— В этой связи адекватна подготовка определенных групп населения, основанная на данных локальной эпидемиологической ситуации, и доступность необходимых объемов вакцин с учетом вопроса солидарности и справедливости, — добавляет эксперт.

Она отметила, что у всех слоев населения должен быть равный доступ к преимуществам, которые открываются с появлением надежных лекарств от COVID-19. При этом важно принимать во внимание все особенности системы здравоохранения той или иной страны, приводит РИА Новости слова Вуйнович.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор оценил уровень летальности коронавируса в России

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте