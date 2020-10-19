ВОЗ объяснила, как эффективная вакцинация от COVID-19 отразится на пандемии
Течение пандемии коронавируса будет сильно изменено, когда вакцинация от инфекции станет эффективной и безопасной. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в понедельник, 19 октября, в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья
— В этой связи адекватна подготовка определенных групп населения, основанная на данных локальной эпидемиологической ситуации, и доступность необходимых объемов вакцин с учетом вопроса солидарности и справедливости, — добавляет эксперт.
Она отметила, что у всех слоев населения должен быть равный доступ к преимуществам, которые открываются с появлением надежных лекарств от COVID-19. При этом важно принимать во внимание все особенности системы здравоохранения той или иной страны, приводит РИА Новости слова Вуйнович.
Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.
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