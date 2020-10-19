Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор оценил уровень летальности коронавируса в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор оценил уровень летальности коронавируса в России

Ростислав Зубков

Здоровье

На сегодняшний день Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Об этом заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова заявила в понедельник, 19 октября.

По словам замруководителя надзорного ведомства, РФ также занимает 105-е место в мире по уровню летальности, связанному с COVID-19.

— Ситуация (с вирусом — прим. «ВМ») развивается и будет развиваться, — цитирует РИА Новости Ежлову.

Уточним, что данное заявление было сделано во время презентации доклада, подготовленного совместно с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте