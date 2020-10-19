Роспотребнадзор оценил уровень летальности коронавируса в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Об этом заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова заявила в понедельник, 19 октября.

По словам замруководителя надзорного ведомства, РФ также занимает 105-е место в мире по уровню летальности, связанному с COVID-19.

— Ситуация (с вирусом — прим. «ВМ») развивается и будет развиваться, — цитирует РИА Новости Ежлову.

Уточним, что данное заявление было сделано во время презентации доклада, подготовленного совместно с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса