За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 15 982 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 19 октября.
Среди регионов лидерами по числу новых случаев COVID-19 оказались Москва (5376), Санкт-Петербург (686) и Подмосковье (466).
Жертвами вируса стали еще 179 человек, вылечились и были выписаны из больниц 5328 пациентов.
Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 075 904 человека переболели и выздоровели, 24 366 — скончались.
Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.
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