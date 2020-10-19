За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 15 982 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 19 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев COVID-19 оказались Москва (5376), Санкт-Петербург (686) и Подмосковье (466).

Жертвами вируса стали еще 179 человек, вылечились и были выписаны из больниц 5328 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 075 904 человека переболели и выздоровели, 24 366 — скончались.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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