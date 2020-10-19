Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 15 982 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 19 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев COVID-19 оказались Москва (5376), Санкт-Петербург (686) и Подмосковье (466).

Жертвами вируса стали еще 179 человек, вылечились и были выписаны из больниц 5328 пациентов.

За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 415 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 075 904 человека переболели и выздоровели, 24 366 — скончались.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин объяснил, что поможет избежать тотального локдауна в Москве

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте