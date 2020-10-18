Врач объяснил специфику защиты от COVID-19 зимой

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, какие меры следует предпринимать зимой для защиты от коронавирусной инфекции.

По словам медика, носить защитные маски в холодное время года необходимо — они защищают от паров и мелких брызг, которые исходят от человека при разговоре, кашле и чихании. Кроме того, маска согревает воздух при дыхании, что зимой особенно актуально.

Перчатки также нужны, поскольку на руках находится множество возбудителей заболеваний, а люди часто прикасаются к лицу, трут руками губы и нос.

Эксперт отметил, что пока поведение COVID-19 в зимних условиях слабо изучено, дать более конкретные рекомендации по защите от вируса в холодное время года сложно.

Однако известно, что зимой снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому особую актуальность приобретают вопросы вакцинации и укрепления иммунитета, рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Ранее ученые назвали фактор, в шесть раз увеличивающий риск смерти от COVID-19.

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