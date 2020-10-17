Врач объяснил рост темпов распространения коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Темпы распространения коронавирусной инфекции выросли в России из-за игнорирования гражданами мер безопасности. Такое мнение в субботу, 17 октября, выразил член комитета Государственной думы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.

— За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже, — пояснил он.

По словам специалиста, в период первой волны уровень ответственности граждан был выше. В текущей же ситуации потребовалось время, чтобы они стали массово следовать предписаниям медиков и надзорных ведомств, передает РИА Новости.

По данным на 17 октября в России зарегистрировано более 1,384 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом свыше 1,065 миллиона пациентов выздоровели, чуть больше 24 тысяч скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые назвали фактор, в шесть раз увеличивающий риск смерти от COVID-19