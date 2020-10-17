Ученые назвали фактор, в шесть раз увеличивающий риск смерти от COVID-19

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает вероятность летального исхода. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили ученые из Ливерпульского университета, их исследование опубликовали на bioRxiv.

Согласно эксперименту, специалисты заразили одну группу мышей коронавирусной инфекцией, а вторую — гриппом и COVID-19 последовательно.

Течение заболевания у коинфицированных мышей протекало тяжелее, чем у представителей первой группы.

— Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей, — уточнили ученые.

Во второй группе грызунов риск летального исхода в шесть раз превышал такой же показатель в первой группе.

Ранее в администрации транспортной безопасности США (TSA) рассказали, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции на борту самолета и в аэропорту.

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