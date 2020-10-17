В Минздраве заявили, что 90 процентов россиян с COVID-19 вернулись с отдыха

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Большинство россиян, у которых выявляют коронавирус, — это те, кто вернулся после заграничного отдыха. Об этом главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения РФ Рахим Хаитов заявил в субботу, 17 октября.

— 90 процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию, — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что такая ситуация была неизбежна, поскольку люди собирались толпами на пляжах и в заведениях и при этом не соблюдали профилактические правила должным образом.

Медик добавил, что пока нет конкретного лекарства от COVID-19, гражданам необходимо придерживаться всех необходимых рекомендаций в целях защиты своего здоровья от инфекции, избегая людных мест и надевая перчатки и маски.

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