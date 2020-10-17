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Названы способы обезопасить себя от COVID-19 во время путешествий
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Названы способы обезопасить себя от COVID-19 во время путешествий

Юлия Ямпольская

Здоровье

В администрации транспортной безопасности США (TSA) рассказали, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции на борту самолета и в аэропорту. Об этом в субботу, 17 октября, пишет издание Express.

Первое правило: нужно соблюдать социальную дистанцию. Расстояние между людьми должно быть около 183 сантиметров. Также эксперты напомнили о необходимости носить маску в течение всей дороги.

Чтобы обезопасить себя при досмотре перед полетом, нужно помещать все личные вещи в ручную кладь, потому что лотки в аэропортах являются самыми грязными местами, где могут быть обнаружены вирусы гриппа.

— Снимите ремни и выньте из карманов все личные вещи (такие как кошельки, ключи или телефоны), прежде чем встать в очередь у контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь, — объяснили в TSA.

Также необходимо соблюдать правила гигиены. Путешественники должны мыть руки перед досмотром и после завершения проверки и использовать антисептики.

Ранее ВОЗ озвучила единственное эффективное средство от коронавируса. Только дексаметазон смог показать свою эффективность в борьбе с тяжелой формой COVID-19.

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