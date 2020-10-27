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Шура Би-2 рассказал о новом проекте: Это будет маленький хоррор
Фото: Александра Овчеренко, «Вечерняя Москва»

Шура Би-2 рассказал о новом проекте: Это будет маленький хоррор

Александр Кудрявцев

Интервью

На минувшей неделе вышел новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1». Пластинку выпустили музыканты группы «Би-2» в рамках одноименного проекта. Один из основателей и лидеров коллектива, Шура Би-2, рассказал «Вечерке» о главных проектах, концертах без зрителей, семье и сюрпризах для поклонников.

— Шура, обложка нового альбома «Нечетный воин» отсылает к 1980-м. Какие фильмы той эпохи и музыка на вас больше всего повлияли?

—Вообще мы поместили на обложку узнаваемые образы из фильмов «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Две эти картины четко определяют для нас и для меня в частности все 80-е годы. Что касается музыки, то здесь набор понятен. От The Cure, Joy Division до Tears for Fears. То есть практически все группы новой волны.

— Какое музыкальное воспоминание у вас осталось из той эпохи?

— Я очень хорошо помню один момент. Мне нравилась группа Classix Nouveaux. Она выпустила всего лишь два альбома. В те времена западные пластинки нельзя было купить просто в магазине. Мы менялись ими или покупали у фарцовщиков. И вот однажды мне удалось купить альбом группы Classix Nouveaux. Я был так счастлив и рад этому.

— В те годы не боялись проблем с законом из-за увлечения зарубежной музыкой?

— В середине 80-х все было уже проще. Это же не 60-е или 70-е, когда это было действительно опасно. В мое время в Минске по воскресеньям молодежь собиралась в клубах. Там люди менялись пластинками. Можно было легко узнать, у кого купить, например, альбом Billy Idol или Pink Floyd.

— Проекту «Нечетный воин» уже 15 лет. Начинался он как подарок вашему дяде Михаилу Карасеву. Что сейчас он для вас значит?

— Когда выпускали первый альбом, мы не планировали продолжение всей этой истории. Даже не задумывались об этом. Но, что называется, следующие «серии» стали выходить раз в несколько лет. И вот уже шесть альбомов. Сразу отмечу, что все эти песни написаны не группой «Би-2». Их автор — Михаил Карасев. Мы в данном случае исполнители, продюсеры и музыканты. За 15 лет сформировался определенный костяк артистов нашего коллектива, собственный звук. Даже идеология. А музыка этого проекта отличается от той, которую несет в мир «Би-2». Она не совсем современная. В каждом альбоме прослеживается определенная эпоха. Это можно понять по обложке и, конечно, по звучанию.

— Многие восхищаются клипами группы «Би-2».Как удается поддерживать такую планку качества?

— Клипы для нас очень важны для продвижения материала и визуализации. Сейчас мы работаем над новым видео. Оно выйдет в середине ноября. Это будет маленький хоррор. И тут все серьезно. Прямо кино снимаем с режиссером Владимиром Бесединым. Это станет большим сюрпризом для наших поклонников. В таком стиле «Би-2» еще не слышали. Работаем коллегиально: я, Лева (Лева Би-2 — сценический псевдоним второго основателя группы, Егора Бортника. — «ВМ»), режиссеры. Так было последние 20 лет, и этот подход себя оправдывает.

— У вас уже есть несколько ролей в кино. Собираетесь продолжать сниматься?

— Таких планов нет. Мы иногда помогаем нашим друзьям из «Квартета «И», когда они просят нас поучаствовать в качестве камео, то есть исполнить эпизодическую роль. Но заниматься больше драматической деятельностью, сниматься в серьезных ролях — об этом как-то не думаю.

— Как пандемия повлияла на ваше творчество?

—Самоизоляция дала возможность посвятить время работе. Новый альбом «Нечетного воина» был завершен как раз в это время. Если бы выступления не перенеслись, вряд ли мне хватило бы времени. Активно работаем над новым альбомом для «Би-2». Без концертов, конечно, плохо. Но мы конвертировали всю нашу энергию в творчество.

— Из-за коронавируса все узнали, что такое онлайн-концерт. Как думаете, сохранится этот формат после пандемии?

— Когда люди перестанут бояться ходить туда, где масса народу, когда изобретут качественную прививку, актуальность онлайн-концертов значительно снизится. Возможно, все это трансформируется в какую-то новую историю. Рынок очень быстро и сильно меняется. К чему это приведет, пока непонятно. В целом, конечно, тяжело играть, когда не видишь глаза своего слушателя. Мы с Левой шутили, что выглядим, как актеры кинофильмов про супергероев. Играем на зеленом фоне и не видим реакцию зала. Но мы понимаем, что в силу определенных обстоятельств по-другому нельзя.

— У вас двое детей. Оливеру восемь лет, Еве — десять. Следите за их музыкальным вкусом?

— Дома постоянно звучит музыка. Они знают, кто такой Майкл Джексон. Сыну нравится диджей, который выступает с пакетом на голове, — Marshmello. Он всем детям нравится из-за такой запоминающейся внешности. Главное — они могут отличить The Beatles от The Rolling Stones. Этого пока достаточно. В моем детстве не было столько развлекух. Даже компьютерных игр не существовало. Помню только игру, где волк собирал яйца в корзину. Мы могли посмотреть телевизор, погулять во дворе, и музыка занимала существенную часть жизни. Сейчас у детей очень насыщенная действительность. Интересоваться только музыкой сложно. Поэтому она звучит фоном. Но я думаю, что это откладывается в головах у молодежи.

— Как регулируете использование гаджетов в семье?

— Сейчас такое поколение, которое не мыслит себя без техники. Если моему сыну дать планшет, он уйдет в него с головой. Потом не оттащишь. Следим, чтобы все было в меру. Дети играют с гаджетами в основном на выходных. По будням времени не так много на это. Они сейчас учатся удаленно. А после уроков есть еще чем заняться, чтобы отвлечься от электронных игрушек.

Шура Би-2 рассказал о новом проекте: Это будет маленький хоррор Шура Би-2 / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

ДОСЬЕ

Александр Уман (Шура Би-2) родился 3 февраля 1970 года в белорусском городе Бобруйске. В Минске познакомился с Егором Бортником (Лева Би-2), с которым в 1988 году основал группу «Братья по оружию». Позже они переименовали ее в «Би-2». Коллектив получил известность после выхода фильма «Брат 2», где прозвучала песня «Полковнику никто не пишет». У группы 10 студийных альбомов.

Женат на пилоте

Шура Би-2 познакомился со своей нынешней женой Елизаветой Решетняк на Сицилии. У девушки была необычная профессия. Она работала пилотом вертолета, который доставлял ВИП-гостей на концерт группы «Би-2». Почти сразу у будущих супругов начались романтические отношения, и вскоре они узаконили свой союз.

Две свадьбы в один день

Основатели группы «Би-2» сыграли свадьбы со своими женами в один день. Церемонию провели в Израиле, где живут родители Александра. Подготовка заняла больше полугода. На вечеринку пригласили почти 200 гостей. Торжество прошло по еврейскому обряду. Молодые люди стояли под хупой — балдахином, где жених и невеста говорят друг другу «да».

Папа по скайпу

Дети артиста постоянно живут в Соединенных Штатах Америки. За Оливером и Евой приглядывает теща, у которой есть дом в Сан-Диего. Ребята учатся сразу в двух школах — русской (дистанционно) и американской. Говорят на обоих языках.

Театр с Левой

Будущие фронтмены «Би-2 » познакомились в 1985 году в минской детской театральной студии «Ронд». Труппа состояла в основном из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. У ребят не было соответствующего образования, но они ставили на сцене пьесы Сэмюэля Беккета, Бориса Виана и других драматургов. Постановки больше походили на абсурд. Многие спектакли запрещали сразу после премьерных показов. В 1988 году студию и вовсе закрыли, после чего Шура и Лева задумались о музыкальной карьере.

Гитара по-родственному

Шура научился играть на гитаре благодаря своему дяде Михаилу Карасеву. Он был лидером популярной в Белоруссии группы «Солнечная сторона». Родственник же помог племяннику сделать первые шаги на поприще музыканта. Так что стараниями дяди у начинающего артиста в 80-е было все необходимое для репетиций и выступлений.

Вокруг света

Если взглянуть на перемещения Шуры Би-2 по земному шару, то можно снять туристическую программу. И речь не о гастролях группы. Александр родился в Белоруссии.

В 1991 году переехал в Израиль. Оттуда в 1993-м перебрался к троюродному брату в Австралию. Только в 1999 году Шура приехал в Россию. Стоит добавить, что Лева Би-2 следовал за своим другом и соратником в этих путешествиях.

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