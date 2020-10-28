Актер Алексей Барабаш — о творческом мазохизме

Кадр из сериала «Зови меня мамой». Актеры Алексей Барабаш и Анна Старшенбаум / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

На телеканале «Россия 1» идет показ многосерийной драмы «Зови меня мамой», где одну из главных ролей сыграл Алексей Барабаш. «Вечерка» расспросила актера, на что он готов ради работы, легко ли ему в одной команде со звездами и кого интереснее играть: хороших ребят или мерзавцев.

— Алексей, как вам работалось со звездным ансамблем актеров — Юрием Цурило, Юлией Ауг, Ольгой Тумайкиной?

— Там, где звезды, всегда работается веселее. В один из съемочных дней Юрий Алексеевич Цурило произнес мудрость, запомнившуюся мне навсегда. Снимали где-то в полях, мы молча сидели возле актерских вагончиков. Надо сказать, что Юрий Алексеевич вообще немногословен — тем интереснее было его слушать. Я рвался в бой, ждал, когда нас позовут в кадр, и он некоторое время смотрел на меня, а потом произнес: «Не дергайся, может, без нас обойдется». Я не сразу понял, что он имеет в виду, но его слова засели в моей голове. Позже я осознал: Юрий Алексеевич говорил о том, что если без нас обойдутся, значит, мы не особо нужны, а если зовут — значит, мы необходимы. Спасибо ему! По этому принципу я живу и по сей день.

— Как сложились отношения на площадке с вашей партнершей Анной Старшенбаум (актриса играет возлюбленную героя Алексея Барабаша. — «МВ»)?

— Аня очень редкая по своей природе артистка, она органична, как собака, и непосредственна, как ребенок. Как известно, невозможно ни на сцене, ни в кино переиграть детей и животных. Вот и я столкнулся со сложностью не отставать от своей партнерши, быть на уровне, никогда не расслабляться. Напротив, надо было быть всегда включенным и прислушиваться к тонким предложениям и, возможно, даже замечаниям Ани.

— Вы много играли отрицательных персонажей — даже альфонса! А новый ваш герой — хороший человек. Кого играть интереснее — хороших ребят или мерзавцев?

— С мерзавцами уже перебор. И не суть, кого интереснее играть... В моей биографии острая нехватка хороших парней. Но я верю, что скоро начну играть положительных героев, а значит — свои роли, я хороший парень.

— Ваш герой Коля Козлов — насколько он близок вам психологически? Есть ли у вас с ним общий жизненный опыт?

— Коля Козлов — это и есть я. Ничего не играл, просто жил.

— Это была трудная роль для вас?

— Это была самая радостная и легкая роль во всей моей карьере.

— А какая тогда оказалась самой трудной? Или она впереди? Кого из классических героев вы хотели бы сыграть?

— Я люблю свою работу, поэтому даже трудности переношу с удовольствием — это своего рода творческий мазохизм . Везде получаю удовольствие, и всегда очень трудно — это затраты, нервы, опустошение. И так по кругу. Бесконечно...

— Для роли в фильме «Сталинград» вы похудели на 15 килограммов. На какие жертвы еще приходилось идти ради искусства?

— Я не люблю слова «жертва» и «искусство». Скажу по-другому — ради своей работы я готов на любые изменения.

— Не жалеете, что ушли из театра? Не скучаете? Ведь ваша бабушка, Галина Францевна Русецкая, была актрисой Ленинградского академического театра комедии...

— Никогда не жалел, что ушел из театра, более того, я даже радовался. Театр — не моя стихия. Бабушка тоже ушла в свое время, но я не знаю, жалела она об этом или нет. К моменту моего рождения она уже умерла.

— В 2018 году вы перенесли два инсульта. Как считаете, для чего вам был дан опыт пережить такие испытания? Вы изменились по-человечески и профессионально после болезни? Произошла ли какая-то переоценка ценностей?

— Я стал больше ценить жизнь и меньше бояться. Тогда я был близок к смерти, и она до сих пор ходит тенью. Жизнь — хорошая штука, и очень хочется жить долго и счастливо: без всяких высоких смыслов, глобальных целей, ненужной суеты.

— Кто из близких стал самым важным человеком для вас в трудный период?

— Всегда самым близким человеком в любой жизненный период была, есть и будет мама.

— Как долго пришлось восстанавливаться? Задумывались ли вы, что не сможете вернуться в актерскую профессию? Чем тогда бы стали заниматься?

— Чудесным образом я достаточно быстро восстановился. И через два месяца уже начал сниматься в двух сериалах одновременно. Когда я был в агонии, то задумывался о многом, но не хочу об этом вспоминать. Если бы я стал инвалидом, то, скорее всего, получал бы пенсию и выращивал цветы. И рыбалка, конечно, как без нее.

— Что самое главное в человеческих отношениях?

— Взаимовыгода!

— Какую профессию выбрал ваш старший сын Арсений, не собирается ли он пойти по стопам родителей?

— Арсений — абсолютно творческий человек, он прекрасный музыкант и композитор, пишет симфоническую музыку. Не знаю, в кого он такой, наверное, больше в моего отца, он очень удивляет меня и радует. Этот паренек еще покажет себя.

— Вы как-то говорили, что обросли «социальным жирком» и испытываете осознанное желание сознательно выдернуть себя из зоны комфорта. Что имелось в виду?

— Дауншифтинг в чистом виде (отказ от карьеры и жизнь ради себя. — «МВ»).

— Вы родились в Питере, а сейчас живете в Москве. Есть ли что-то, чего вам не хватает здесь?

— Так получилось, что мой родной город перестал меня вдохновлять, но и Москва — не город мечты. Москва — город заработка и движа. Если нет работы, меня никогда не встретишь в Москве. Поэтому рассуждать об атмосфере не имеет смысла. Я бродяга: люблю природу, путешествия, свободу.

ДОСЬЕ

Алексей Барабаш родился 12 июня 1977 года. Окончил факультет искусств Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, после чего был зачислен в труппу Театра юного зрителя. Снимался в фильмах «Питер FM», «Сестры», Русский ковчег», «Бедный, бедный Павел», сериалах «Научи меня жить», «Краткий курс счастливой жизни», «Вербное воскресенье» и других.

Материнский глаз — алмаз

В юности Барабаш совершенно не интересовался сценой и в артисты не собирался.

Именно мать угадала, что сын сможет стать хорошим актером. По ее инициативе в 15 лет Алексей стал посещать театральные курсы, которые вел знаменитый режиссер и педагог Зиновий Корогодский.

Грибы

Грибы, как рассказывал актер, он любит и есть, и собирать. Тонким знатоком тихой охоты Алексей стал благодаря деду, Валентину Викторовичу, с которым они исходили немало лесов.

Разносторонний ребенок

В детстве Барабаш некоторое время учился играть на ударных инструментах в музыкальной школе. Увлекался игрой в футбол и хоккей, занимался единоборствами и участвовал в соревнованиях. Одним из его увлечений было моделирование кораблей. Спортом актер занимается по сей день: ему нравится держать себя в тонусе.

Четыре бывшие

Первая жена, актриса Ольга Белинская, родила артисту сына Арсения. Второй супругой тоже стала коллега, Наталья Бурмистрова. Третья жена Юлия родила сына Матвея, а Анна Здор — дочь Варвару. В 2016 году Алексей встречался с Валерией Гай Германикой.

Актриса Александра Богданова

Стала пятой супругой Алексея. Они познакомились на съемках фильма «Ростов два года назад». «Саша вытащила меня со дна, вдохнула в меня жизнь. Спасибо ей за это», — признавался Алексей.

«Эти глаза напротив»

Сыграв роль Валерия Ободзинского в биографическом сериале 2015 года, Барабаш разучил и исполнил несколько хитов классика советской эстрады — в манере, очень похожей на Ободзинского.

В том числе песню, давшую название фильму. К слову, этот сериал принес Барабашу настоящую известность.

Одна из бабушек

Алексея, Лидия Федоровна, ребенком пережила блокаду Ленинграда. Однажды ее чуть не похитили чужие люди — с целью, чтобы, вероятно, убить и съесть. Чудом ее спасла подруга матери, прабабушки актера.

Два инсульта подряд

С промежутком в четыре дня подвигли Барабаша бросить курить, а выпивает он теперь только по большим праздникам.

Деревянные ложки

Научился делать Алексей Барабаш, когда восстанавливал мелкую моторику рук после болезни.

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