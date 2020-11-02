Учителя на замену проходят отбор

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Почти 1,4 тысячи анкет в настоящий момент доступно в базе кандидатов ресурса «Учитель на замену». В понедельник, 2 ноября, директор Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин рассказал «Вечерней Москве», как работает новая платформа.

— Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, когда был создан сервис?

— Идея этого проекта возникла еще в декабре 2019 года, а в январе 2020-го Городской методический центр уже предоставил директорам доступ к ресурсу «Учитель на замену». Через него можно было оформить заявку для направления в школу учителя для замены временно отсутствующего основного работника.

Сервис успешно работал до момента перехода школ на дистанционное обучение. Мы снова запустили обновленный ресурс 15 октября. За лето мы его существенно доработали, чтобы он был максимально удобным и для директоров школ, и для самих кандидатов, осуществляющих замену. Сейчас портал доступен для всех московских руководителей образовательных учреждений.

— Какие возможности есть у сервиса сейчас?

— Через ресурс можно оформить запрос на приглашение как учителя-предметника, который обеспечит замену, так и ассистента для организации работы в классе, демонстрации учебного оборудования, помощи с использованием электронных образовательных ресурсов на тот случай, если основной педагог вынужден оставаться дома. Это касается в первую очередь учителей из группы риска — старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Таким образом, учитель может вести урок дистанционно, а его класс находится в учебной ауди тории вместе с ассистентом.

— Сколько человек уже зарегистрировались в качестве кандидатов учителя на замену?

— На сегодняшний день у нас в базе около 1400 специалистов, потенциально готовых к работе в школах Москвы. Это педагоги дополнительного образования, которые сейчас заняты в основном во второй половине дня, когда ведут свои кружки онлайн. Значительный объем вакансий закрывают студенты педагогических колледжей и вузов, в числе которых Московский городской педагогический университет и Московский педагогический государственный университет. К участию в проекте «Учитель на замену» привлечены студенты старших курсов педагогических вузов, которые преимущественно проводят уроки вместо учителей-предметников. Что касается колледжей, то около 40 процентов студентов вышли в качестве учителей начальных классов, остальные работают в роли ассистентов. Деятельность студентов осуществляется в рамках педагогической практики, которая проходит в более расширенном и интересном для них формате в этом году.

— Есть ли предметы, по которым требуется замена чаще всего?

— Очень востребованы учителя английского языка, русского языка и литературы, математики, алгебры и геометрии. Это те предметы, по которым достаточно большой объем часов школьной программы. По ним замену запрашивают в первую очередь, поскольку, если сразу несколько педагогов заболевают или вынуждены перейти на удаленку, качественно заменить их силами самой школы достаточно сложно.

— Как происходит отбор педагогов?

— После того как мы доработали сервис, там появилась одна очень важная функция — прикрепить свое резюме в качестве кандидата проекта «Учитель на замену». Чтобы мы рассматривали человека в качестве кандидата для направления в школу, есть одно обязательное условие. Кроме стандартных полей анкеты, необходимо обязательно приложить информацию о результатах прохождения независимой диагностики Московского центра качества образования. Эту диагностику сейчас можно пройти онлайн. Кандидат должен показать высокий уровень владения предметным знанием.

— Кто-то контролирует качество преподавания учителями, которых выбрали на замену отсутствующему педагогу?

— Работа ресурса устроена так: мы подбираем школе оптимальную кандидатуру, затем все контакты передаем ответственному человеку от образовательной организации. Этот человек связывается с кандидатом и в дальнейшем контролирует, как педагог проводит уроки. У нас также предусмотрена своя собственная обратная связь. У директора есть возможность заполнить специальную электронную форму и оценить работу учителя. Кроме того, по прошествии времени наш специалист сам связывается с ответственным от школы и узнает его впечатления.

СПРАВКА

Андрей Сергеевич Зинин в 2003 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности «Филология», квалификация «Учитель русского языка и литературы».

Он прошел карьерный путь от преподавателя дополнительного образования до директора образовательного учреждения. С августа 2018 года по настоящее время возглавляет Городской методический центр.

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