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Молодым наставникам помогут развить лидерские качества
Эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Светлана Астахова (слева) вместе со студенткой Ксенией Ахламовой во время первого дня обучения в школе «Московский наставник». Девушки разбирают, какими качествами должен обладать будущий специалист / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Молодым наставникам помогут развить лидерские качества

Юлия Панова

Город

В понедельник, 2 ноября, в столице запустили школу «Московский наставник». В течение месяца ее участников обучат новым навыкам и расскажут, как выстроить дальнейшую работу в своих вузах.

В коворкинг-центре Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы собрались сотрудники и активисты учебных заведений высшего и среднего образования. Они пришли с одной целью — стать наставниками, которые будут заниматься развитием у студентов так называемых soft skills — «гибких» навыков. К ним относятся, например, ответственность, умение правильно строить коммуникацию и работу в командах, а также лидерство, критическое и креативное мышление и многое другое.

Организатором выступил Всероссийский студенческий союз. Для работы с будущими наставниками привлекли ведущих экспертов: общественных деятелей, практических психологов, специалистов по обучению, бизнес-тренеров и других.

Для начала ребятам нужно было узнать, кто же такие наставники и в чем их важность.

— Сейчас многие вузы хотят иметь у себя такого человека, который обучал бы молодых специалистов «гибким» навыкам, — отметила общественный деятель, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Светлана Астахова. — В Москве уже несколько лет работает клуб наставников, который трансформировался из совета проректоров. Нам очень важно привлекать к этой работе и молодежь, передавая наработанный опыт и знания.

Им на помощь как раз и пришла школа наставничества. Более 50 столичных учебных заведений направили своих активистов и руководителей молодежных организаций.

Изначально планировалось за три дня обучить порядка 50 человек, но из-за большого спроса было решено увеличить количество учебных часов. А благодаря дистанционному формату получилось «зачислить» в школу в три раза больше человек.

— Я веду активную работу в вузе, и для меня важно научиться правильно выстраивать общение и нашу деятельность. У меня есть несколько добровольцев, которых я, можно сказать, курирую, — рассказала Ксения Ахламова, студентка Московского государственного психолого-педагогического университета. — Мне хотелось бы добиться эффективности, сделать акцент на просветительскую работу и вообще «прокачать» свои навыки, чтобы стать лучше и полезнее для нашего общества.

В рамках обучения, помимо встреч с экспертами, дающих теоретические знания, пройдет и практика. Ведь одно дело — просто знать, на что обратить внимание при работе со студентами, и совсем другое — самостоятельно провести успешный тренинг или мастер-класс.

Для этого на второй учебной неделе, которая начнется с 8 ноября, организуют Дни единых действий. В их рамках будущие наставники должны вернуться в свои учебные заведения и провести какое-нибудь мероприятие или тренинг. Формат каждый сможет выбрать самостоятельно, ведь некоторые учреждения работают удаленно. Главное — дать обратную связь, что получилось, а с чем возникли вопросы. Кто не справится — дальше не пройдет.

— Чтобы стать хорошим наставником, важно самому изучить навыки, прежде чем преподавать их другим, — рассказала руководитель образовательного центра Ассоциации студенческих спортклубов РФ Дарья Липовецкая.

Организаторы уверены, что все участники получат полезные навыки, необходимые наставникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза:

— У нас были локальные мероприятия по развитию наставничества, но это была скорее презентация, что этим можно заниматься. А чтобы дать людям технологию работы, которой можно научиться за месяц, — такое в стране проходит впервые. Кроме того, мы общались с европейскими коллегами и поняли, что можно смело заявить: Москва станет первым центром подготовки таких наставников в Европе.

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