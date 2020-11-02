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Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил победителей и призеров российского этапа
Атана Агрба, автор фильма «Я хочу тебе что-то сказать» / Фото: Пресс-служба Международного студенческого фестиваля ВГИК

Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил победителей и призеров российского этапа

Оксана Васильева

Культура

Объявлены победители первого этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Традиционно фестиваль открылся творческим соревнованием студентов ВГИКа. В отборочном этапе приняли участие 73 студенческих фильма, представленных мастерскими главной киношколы страны, а 30 октября жюри объявило имена победителей — тех, которые в будущем могут стать новыми звездами отечественного кино.

Обладателем Гран-при российского этапа фестиваля стала режиссер Атана Агрба — фильм «Я хочу тебе что-то сказать», мастерская Соловьева.

Кроме того, было вручено большое количество специальных призов. Всего жюри оценивало 67 фильмов, общий хронометраж которых составил 13 часов.

Победители первого этапа фестиваля ВГИК получили почетное право представить Россию и побороться за награды второго этапа — международного конкурса. Он состоится 16–20 ноября. В этом году за то, чтобы получить приз этого престижного кинофорума, борются молодые кинематографисты из 40 стран. Итоги фестиваля будут подводить 20 ноября. В этот день мы узнаем новые имена отечественного кинематографа. С работами молодых режиссеров можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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