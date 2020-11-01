Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» стартует в Москве

Хранитель музейных предметов Музея космонавтики Екатерина Буркаленко показывает разработанный в 1980-е годы макет скафандра для выхода в открытый космос / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 3 ноября, в Москве стартует ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Все мероприятия пройдут в онлайн-формате на сайте artnight2020.moscow. Присоединиться к ним могут все желающие, регистрация не нужна.

Девиз акции остается неизменным: «Искусство объединяет». Культурные центры, кинозалы, театры, музеи, библиотеки и парки столицы подготовили более 180 онлайн-мероприятий.

— Программа акции настолько разнообразная, что, я думаю, каждый найдет для себя интересный контент, — убеждена начальник Управления координации общегородских программ Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева.

По традиции в рамках «Ночи искусств» пройдут несколько спецпроектов. Один из них — пятичасовой марафон игры на арфе «Теория струн».

— Основная задача — показать, как этот древнейший инструмент преображает разные форматы, жанры и виды искусства, — пояснил суть проекта композитор, арфист Александр Болдачев.

Марафон начнется в 20:00. Прямая трансляция будет идти из Кругового депо, где вместе с Болдачевым выступят скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, группа Pompeya, композитор, пианист Михаил Мищенко и другие музыканты. Также запланированы включения известных актеров, которые прочтут под музыку стихи.

Музей космонавтики совместно с Киностудией имени Горького приглашают на онлайн-квартирник «Спой по-новому». Молодые музыканты исполнят кавер-версии песен из старых фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Гостья из будущего» и другие. В Музее космонавтики пройдет онлайн-экскурсия по выставке «Космический дизайн». Участникам покажут, например, рисунки Константина Циолковского из его альбома, созданного для съемок научно-фантастического фильма «Космический рейс».

Онлайн-проект, посвященный столетию высших художественных мастерских, подготовили к «Ночи искусств» в Музее Москвы. Там же в 20:00 стартует серия онлайн-бесед о связи столицы с другими городами мира, начиная с Рима.

А в Культурном центре «Строгино» современные художники в течение шести часов будут создавать арт-пространство под аккомпанемент диджея.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ксензов, замминистра культуры России:

— В этом году в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет в восьмой раз, мы хотим показать, что искусство, культура востребованы во всех форматах — не только офлайн, но и онлайн. Так, на платформе для коротких видео TikTok пользователи смогут присоединиться к марафону экскурсий от музея- заповедника «Коломенское», Исторического музея и Музея архитектуры имени Щусева.

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