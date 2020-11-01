Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Научная онлайн-конференция BiotechClub прошла в Москве. Одной из основных тем обсуждения стало лечение коронавирусной инфекции.

В конференции приняли участие врачи, инфекционисты и специалисты других профилей со всей России. Доктора обменялись опытом работы с пациентами, который удалось накопить за этот год.

— Информация постоянно обновляется. Поэтому мы решили проводить дважды в неделю обучающие семинары. На первом занятии мы с врачами обсуждаем рекомендации по лечению. На втором работаем со средним медицинским персоналом, — рассказал главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

Специалисты отмечают, что средний возраст пациентов, у которых заболевание коронавирусом приводит к летальному исходу, увеличился. На сегодняшний день он составляет порядка 67 лет. Накопленный опыт позволил врачам более эффективно проводить профилактику образования тромбов. Это сократило число летальных случаев среди более молодого населения.

— Очевидно, что мы извлекли уроки из первых месяцев пандемии. Пик летальных случаев приходится на май и июнь. Хотя тогда тяжелых больных было меньше, чем сейчас. Врачи изменили свой подход к лечению таких пациентов, и это дало результаты, — сообщил главный инфекционист Министерства обороны России Константин Жданов.

Специалисты в Санкт-Петербурге разработали математическую модель, которая позволяет спрогнозировать изменение эпидемической ситуации. Ее данные полностью совпали с теми, показателями заболеваемости, которые наблюдались в мае и июне 2020 года. Согласно прогнозу, новый пик заболеваемости в Москве наступит в декабре. После количество заболевших снова пойдет на спад. Негативно на показателях может сказаться вспышка гриппа. В этом случае пик наступит раньше. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и носить индивидуальные средства защиты.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Городи, доктор медицинских наук:

— Более 50 процентов зараженных переносят инфекцию в бессимптомной форме. Есть тенденция к росту уровня заболеваемости во всем мире. Я думаю, что проблемы с коронавирусом сохранятся еще в течение года. Вся надежда на развитие популяционного иммунитета или на вакцинацию.

Денис Гусев, главный врач СПБ ГБУЗ «Больница Боткина»:

— Мы как инфекционисты понимаем, что у нас два пути во время пандемии. Либо переболеть, либо вакцинироваться. Самоизоляция и прочие меры лишь помогают выиграть время. Только массовая вакцинация сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

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