Систему поддержки принятия врачебных решений запустили в Москве

Врач общей практики поликлиники № 121 Екатерина Дуброва в своем рабочем кабинете / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве запустили систему поддержки принятия врачебных решений. В воскресенье, 1 ноября, «Вечерняя Москва» узнала о принципах ее работы.

Работает система в двух форматах: когда необходимо поставить диагноз и когда нужно назначить анализы для его подтверждения.

— Уникальность системы в том, что она интегрирована в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и доступна врачу во время приема пациентов, — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что в момент введения жалоб врачу предлагается на выбор три наиболее вероятных группы диагнозов.

— Искусственный интеллект обрабатывает жалобы пациента и затем выдает эти предложения, — уточнил главврач, добавив, что окончательное решение все равно принимает лечащий медик.

После того как появилась определенность с предварительным диагнозом, система предлагает ему заранее разработанный пакет исследований.

— Теперь врачу не нужно вручную вводить назначения исследований, — говорит Тяжельников.

В списке есть обязательные анализы и те, которые можно назначить на усмотрение специалиста.

— Например, если недавно пациент делал электрокардиограмму, то врач может убрать отметку, чтобы не выполнять исследование повторно, — пояснил главврач.

По словам Андрея Тяжельникова, система поддержки принятия врачебных решений оказывает огромную помощь молодым специалистам — при выборе того или иного анализа в программе прописано пояснение к назначению.

Важную роль искусственный интеллект играет и для опытных медиков. Врач общей практики Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Екатерина Дуброва пользуется системой несколько месяцев и уже ощутила ее преимущества.

— Я гораздо больше времени стала уделять пациентам, — поделилась она. — Если раньше приходилось вручную вбивать названия исследований, то сейчас все происходит автоматически. Это колоссальная помощь для нас! Система очень удобна.

Сейчас пакетные назначения доступны для 54 групп диагнозов, которые покрывают до 90 процентов всех обращений пациентов по впервые выявленным заболеваниям. Среди них гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.

Важно также отметить, что состав пакета назначений может быть расширен, если врач считает необходимым добавить какой-то вид исследования.

СПРАВКА

Новый инструмент создан для улучшения стандарта оказания медицинской помощи в первичном звене и внесет свой вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях. Пилот на базе 4 городских поликлиник показал, что инструмент сокращает время на назначение диагностических исследований в 10 раз с двух с лишним минут до 15 секунд. Таким образом, специалист уделяет больше внимания работе с пациентом.

Читайте также: Эпидемиологи заявили о небезопасности чистых полов и стен в больницах