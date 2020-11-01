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Эпидемиологи заявили о небезопасности чистых стен и полов в больницах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эпидемиологи заявили о небезопасности чистых стен и полов в больницах

Юлия Курганова

Здоровье

Несмотря на тщательную уборку полов и стен в больницах, через некоторое время они снова могут быть источником инфекции и представлять угрозу здоровью пациентов. Это установили эпидемиологи из США в ходе обследования больниц в штатах Огайо и Вирджиния.

— Тщательная антисептическая уборка интерьера больничных палат еще не гарантирует стерильность помещения. Мы видим явные доказательства того, что бактерии передаются пациентам, несмотря на постоянный антимикробный контроль, — сообщил один из авторов исследования, доктор медицины Кливлендского медицинского центра в штате Огайо Кертис Донски.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за состоянием 17 пациентов, которые поступили в больницу. До этого палаты были тщательно продезинфицированы, а анализы пациентов показывали отрицательный результат на патогенный стафилококк и другие бактерии. Ученые следили за контактами больных с сотрудниками медучреждения, оборудованием и интерьером. Для этого три раза в день брали смывы с их одежды, кроватей и участков пола.

В первые сутки исследователи получили положительные результаты на наличие в смывах патогенных микроорганизмов. Чаще всего загрязнения находились на полу (58 процентов), при этом концентрация на протяжении четырех дней оставалась примерно на одном уровне.

Ученым удалось снизить загрязненность бактериями интерьеров за счет интенсификации уборки и применения более активных антисептических средств. Они отметили, что их работа особенно актуальна в период пандемии, сообщается в приложении к журналу Infection Control & Hospital Epidemiology.

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