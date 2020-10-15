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Инфекционист назвала самый «опасный» предмет в офисе при пандемии COVID-19
/ Фото: pixabay.com

Инфекционист назвала самый «опасный» предмет в офисе при пандемии COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Компьютерная клавиатура является самым «опасным» предметом в офисе из-за различных бактерий на кнопках. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина в четверг, 15 октября.

Она отметила, что клавиатуру трудно обрабатывать, поэтому сотрудники не занимаются этим.

— В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус, — уточнила эксперт.

По ее словам, перед работой на клавиатуре необходимо вымыть руки, ведь бактерии, находящиеся в воздухе, часто оседают на кнопки. То же самое надо сделать после работы, передает РИА Новости.

Ранее врач рассказала об опасности частого мытья рук. Специалист отметила, что при долгой обработке рук чистящими средствами можно навредить коже и высушить ее. Она уточнила, что шелушение кожи способствует распространению бактерий.

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