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Патологоанатом рассказала о влиянии COVID-19 на органы человека
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Патологоанатом рассказала о влиянии COVID-19 на органы человека

Юлия Ямпольская

Здоровье

Из-за коронавирусной инфекции у человека может появиться массивный отек легких. Об этом в четверг, 15 октября, рассказала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Она отметила, что при COVID-19 нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. По словам эксперта, при вскрытии патологоанатомы фиксируют, что легкое при стандартном весе в 350 грамм у больного коронавирусом может весить 1,5 килограмма.

Специалист уточнила, что есть случаи, когда пациенты с COVID-19 умирают из-за закупорки легочной артерии, ведь кровь не поступает в легкие.

— Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст — около 50 лет. Это вполне еще работоспособные люди, жить и жить, — цитирует Гришину портал Вести.ру.

Ранее группа бразильских ученых выяснила, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кому не требовалась госпитализация.

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