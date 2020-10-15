В Роспотребнадзоре рассказали, как на треть снизить риск заражения COVID-19

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Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения COVID-19 на 36 процентов, данная мера профилактики играет важную роль в борьбе с вирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36 процентов, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, от лихорадки Эбола, атипичной пневмонии, холеры и гепатита Е. Также мытье рук может уменьшить количество острых респираторных инфекций на 20 процентов.

В ведомства напомнили, что мыть руки необходимо до и после использования средств индивидуальной защиты, перед приготовлением и приемом пищи, после прихода с улицы, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, посещения туалета и общественных мест, уборки помещения, общения с животными, перед сном и в других случаях, когда руки были загрязнены.

Также специалисты рассказали, как правильно мыть руки. Сначала их следует смочить теплой водой и намылить. Тереть ладони нужно уделяя особое внимание пальцам, коже между ними и под ногтями, пока мыло не вспенится, а после этого — еще 15 секунд. Затем мыло необходимо смыть, а руки — высушить, передает ТАСС.

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