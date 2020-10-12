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Роспотребнадзор опубликовал ролик о профилактике COVID-19 в офисе
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор опубликовал ролик о профилактике COVID-19 в офисе

Виктория Родимкина

Здоровье

Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф выпустил видеоролик о правилах профилактики коронавируса для сотрудников офисов. Видео опубликовали на YouTube-канале Роспотребнадзора.

Так, офисным работникам порекомендовали чаще мыть руки, работать с коллегами в разные смены, а лучше всего — уйти на удаленную работу. Также работникам посоветовали не касаться руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте.

— Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня, — говорится в видеоролике.

Кроме того, сотрудникам посоветовали отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию и держать рабочее место в чистоте. Работникам предлагается надевать маску каждый раз, когда они покидают место работы.

Роспотребнадзор также порекомендовал не выходить на работу в офис при плохом самочувствии.

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