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Более 13 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 13 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 13 592 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 12 октября.

За сутки в РФ зафиксировали случаи инфекции в 84 регионах. Среди новых выявленных пациентов с COVID-19 26,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

За 24 часа в стране зафиксировали 125 летальных исходов, полностью выздоровели 3793 пациента.

За все время пандемии в РФ выявили 1 312 310 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 22 722 пациента, выздоровели 1 024 235 человек.

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