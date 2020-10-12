Еще 4395 жителей Москвы заразились коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в столице выявили 4395 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 12 октября.

Общее число заразившихся за все время пандемии перешагнуло отметку в 334,8 тысячи. Из них активными считаются 66 434 пациента.

Столичные врачи за последние сутки выписали 1131 человека, у которого диагностировали коронавирус. Всего выздоровели 262 750 москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 с середины мая — в столице за сутки выявили 4501 новый случай коронавирусной инфекции.

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