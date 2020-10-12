Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 4395 жителей Москвы заразились коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 4395 жителей Москвы заразились коронавирусом

Вероника Кузьминова

Здоровье

За сутки в столице выявили 4395 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 12 октября.

Общее число заразившихся за все время пандемии перешагнуло отметку в 334,8 тысячи. Из них активными считаются 66 434 пациента.

Столичные врачи за последние сутки выписали 1131 человека, у которого диагностировали коронавирус. Всего выздоровели 262 750 москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 с середины мая — в столице за сутки выявили 4501 новый случай коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Спрогнозировано примерное число случаев коронавируса за сутки в России на пике

пандемияМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Дружить с Россией выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте