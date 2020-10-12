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За сутки в Москве вылечился 1131 пациент с диагнозом COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в Москве вылечился 1131 пациент с диагнозом COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Столичные врачи за последние сутки выписали 1131 пациента с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 12 октября.

За все время пандемии в столице после инфекции выздоровели 262 750 человек, передает в Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Ранее вирусолог объяснил, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга. Он уточнил, что вирус гриппа «прилетает» к населению дважды в год — весной и осенью, в холодную и сырую погоду. Он заразен при очень близком контакте. В свою очередь штамм коронавируса очень летучий и заразный, но при этом его патогенность пока не вызывает ужаса.

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Читайте также: В Москве зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 с середины мая

Анастасия Раковапандемиякоронавирус
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