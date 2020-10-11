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В Москве зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 с середины мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 с середины мая

Виктория Родимкина

Общество

В Москве зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 с середины мая — в столице за сутки выявили 4501 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 11 октября, в Telegram-канале.

По данным оперштаба, всего за последнюю неделю в Москве было госпитализировано на 12 процентов больше пациентов, чем за предыдущую.

Всего в Москве было выявлено 325 917 случаев коронавируса. Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки было выявлено в столице, Санкт Петербурге и Московской области.

Среди новых выявленных в Москве 43,3 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,6 процента — от 46 до 65 лет, 11,7 процента — от 66 до 79 лет. Еще 4,5 процента пациентов старше 80 лет, а 10,9 процента — дети.

В Москве зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 с середины маяФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В оперштабе напомнили о необходимости соблюдать домашний режим людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса выздоровели уже более 261 тысячи пациентов.

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