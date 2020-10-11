Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Общество

В столице от коронавируса выздоровели еще 1186 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 11 октября.

Таким образом, в Москве выздоровели от COVID-19 уже более 261 тысячи человек, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек, — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что контроль соблюдения перевода на удаленку сотрудников позволит избежать закрытия предприятий.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы не будут останавливать программы развития города на фоне пандемии

Анастасия Раковалечениекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте