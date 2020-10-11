Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице от коронавируса выздоровели еще 1186 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 11 октября.

Таким образом, в Москве выздоровели от COVID-19 уже более 261 тысячи человек, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек, — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что контроль соблюдения перевода на удаленку сотрудников позволит избежать закрытия предприятий.

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