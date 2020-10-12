Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названо примерное число случаев коронавируса за сутки в России на пике
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Названо примерное число случаев коронавируса за сутки в России на пике

Виктория Родимкина

Здоровье

Количество случаев коронавируса, выявляемое в России за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч. Об этом сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в понедельник, 12 октября.

— Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно, — цитирует ее РИА Новости.

Наталья Пшеничная отметила, что на статистику заболевания COVID-19 может повлиять резкое похолодание. Оно отрицательно скажется на сопротивляемости организма к вирусным инфекциям, включая коронавирус.

По словам специалиста, в России на данный момент проводят больше тестов, чем весной и летом, а значит выявляется больше случаев инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог назвала сроки выхода России на плато по COVID-19

пандемиякоронавируспик заболеваемости
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте