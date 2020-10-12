Названо примерное число случаев коронавируса за сутки в России на пике
Количество случаев коронавируса, выявляемое в России за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч. Об этом сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в понедельник, 12 октября.
— Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно, — цитирует ее РИА Новости.
Наталья Пшеничная отметила, что на статистику заболевания COVID-19 может повлиять резкое похолодание. Оно отрицательно скажется на сопротивляемости организма к вирусным инфекциям, включая коронавирус.
По словам специалиста, в России на данный момент проводят больше тестов, чем весной и летом, а значит выявляется больше случаев инфекции.
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