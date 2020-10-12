Эпидемиолог назвала сроки выхода России на плато по COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Выход на плато по заболеваемости коронавирусом наступит в России в течение следующих 10-20 дней. Об этом сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — сказала она, передает РИА Новости.

Специалист отметила, что российские граждане стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, школьников отправили на дополнительные каникулы.

Все эти меры должны снизить темпы прироста новых случаев, но заметно это станет не сразу, потому что у коронавируса длительный инкубационный период. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато, подчеркнула эпидемиолог.

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