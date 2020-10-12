Попова рассказала, кому лучше всего подойдет вакцина «Вектор»

Анна Попова отметила, что фактически участвовала в клинических испытаниях, сделав себе прививку данной вакциной / Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

Вакцина, разработанная Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболевания. Об этом рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова в воскресенье, 11 октября.

Она отметила, что данная вакцина является синтетической. Естественного живого белка и фрагментов вируса в ней нет, именно поэтому она хорошо подойдет этим категориям граждан.

Также Попова добавила, что на этапах доклинических испытаний, которые проводились на животных, и во время заключительной фазы исследований с участием добровольцев специалисты установили, что препарат не вызывает аллергических реакций.

Глава Роспотребнадзора отметила, что фактически сама участвовала в клинических испытаниях, сделав прививку данной вакциной. Она рассказала, что у нее поллиноз — сезонная аллергия, и добавила, что препарат не вызвал у нее никакой реакции, ни по ощущениям, ни по результатам лабораторных тестов, передает «Российская газета».

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Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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