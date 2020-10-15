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Ученые заявили о способности COVID-19 вызвать шизофрению
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые заявили о способности COVID-19 вызвать шизофрению

Юлия Курганова

Здоровье

Группа бразильских ученых выяснила, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кому не требовалась госпитализация.

Специалисты считают, что COVID-19 может вызвать проявление шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

— В случае тяжелых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность, — отметил один из координаторов научной работы Даниэл Мартинс-ди-Соуза.

Исследователи установили, что вирус поражает астроциты — клетки, которые обеспечивают связь между нейронами и отвечающие за их питание, — и приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Ученые сообщили, что столкнулись со множеством пациентов, которые излечились от коронавируса около двух месяцев назад, но по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений. У них наблюдаются ухудшение памяти, головная боль, потеря вкуса и обоняния, чрезмерная сонливость, а иногда и судороги.

Ученые подчеркнули, что пока не знают, насколько серьезны такие повреждения, временны они или необратимы. Поэтому они будут наблюдать за пациентами на протяжении трех лет, чтобы понять, приводит ли COVID-19 к развитию дегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv, передает портал G1.

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