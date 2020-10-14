Ученые выявили связь между храпом и COVID-19

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Исследователи из Института молекулярной медицины Финляндии и Хельсинкского университета пришли к выводу, что синдром обструктивного апноэ сна связан с угрозой тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

Изучив показатели 305 пациентов с COVID-19, ученые подсчитали, что среди тех, кто переносил заболевание в тяжелой форме, 19,3 процента страдали от апноэ (храпа). Связь между этими двумя явлениями подтвердили сведения в Финском национальном регистре выписки из больниц, а также перечне причин смерти и Национального регистра инфекционных заболеваний.

По мнению авторов исследования, синдром обструктивного апноэ сна является фактором риска госпитализации при COVID-19 независимо от возраста, пола, веса, давления и наличия хронических болезней.

При этом вероятность заразиться коронавирусом у людей с апноэ не отличается от тех, кто не страдает данным синдромом, подчеркивают эксперты — речь идет только о тяжести протекания болезни.

Сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев также считает, что апноэ следует признать одним из сопутствующих факторов риска развития тяжелой формы COVID-19: это состояние характеризует не только храп, но и низкий уровень кислорода в крови, а также общее нарушение структуры сна, пишут «Известия».

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