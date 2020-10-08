Врач рассказал, может ли COVID-19 вызывать бесплодие у женщин

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Российские ученые-вирусологи предположили, что коронавирусная инфекция способна вызывать бесплодие у мужчин. Врач-инфекционист из Центра медицинских исследований Александр Безносенко подтвердил «Вечерней Москве», что наличие COVID-19 в организме представителей сильного пола действительно может негативно воздействовать на семенные железы.

— Как следствие, это приводит к сбою гормонального баланса, который влечет за собой нарушение потенции, — отметил Безносенко. — Вирус повреждает сперматогонии, и ослабевшие сперматозоиды не могут выполнять свои функции. Это дает основание врачам утверждать: коронавирус вызывает у мужчин бесплодие.

Вместе с тем специалист назвал абсурдным мнение о том, что COVID-19 вызывает бесплодие у женщин. По его словам, на сегодняшний день нет на этот счет достоверных данных.

— Мы должны провести исследование на огромном количестве женщин, переболевших коронавирусной инфекцией, которые впоследствии столкнулись с проблемой бесплодия, чтобы дать однозначный ответ. Но пока таких анализов проведено не было и утверждать подобное никто не возьмется, — заявил специалист.

Последние исследования, напомнил Безносенко, показали, что заразиться коронавирусом можно и половым способом.

— Какой-то процент вируса содержится в том числе и в сперме. Поэтому мужчина может при половом акте передать инфекцию партнерше, — объяснил он.

Кроме того, согласно новым исследованиям, не стоит исключать и передачу COVID-19 от беременной женщины к плоду, заключил Безносенко.

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