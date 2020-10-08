Психиатр: Ношение маски обеспечивает комфорт в период пандемии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В период пандемии COVID-19 ношение защитной маски создает психологический комфорт для граждан. Об этом на онлайн-конференции сказала директор Национального научного центра-филиала психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, передает агентство городских новостей «Москва».

— Маска — это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологической защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в маске, то у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена, — рассказала Татьяна Клименко.

Также она добавила, что после работы люди стали чаще заходить в магазины и покупать там алкоголь наряду с табачной продукцией. Клименко посоветовала средствам массовой информации и врачам чаще говорить о том, что употребление спиртных напитков и табака негативно влияет на течение коронавирусной инфекции.

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