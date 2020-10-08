Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психиатр: Ношение маски обеспечивает комфорт в период пандемии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Психиатр: Ношение маски обеспечивает комфорт в период пандемии

Захар Чайченко

Здоровье

В период пандемии COVID-19 ношение защитной маски создает психологический комфорт для граждан. Об этом на онлайн-конференции сказала директор Национального научного центра-филиала психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, передает агентство городских новостей «Москва».

— Маска — это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологической защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в маске, то у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена, — рассказала Татьяна Клименко.

Также она добавила, что после работы люди стали чаще заходить в магазины и покупать там алкоголь наряду с табачной продукцией. Клименко посоветовала средствам массовой информации и врачам чаще говорить о том, что употребление спиртных напитков и табака негативно влияет на течение коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главгосстройнадзор Подмосковья будет возбуждать дела за несоблюдение сантребований

медицинская маскапандемияТатьяна Клименко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте