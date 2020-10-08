Главгосстройнадзор Подмосковья будет возбуждать дела за несоблюдение сантребований

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области сообщила, что губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, по которому ведомство вновь получило полномочия возбуждать дела по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сообщает «Радио 1».

Отмечается, что специалисты ведомства будут проверять соблюдение санитарных требований на стройках Подмосковья, а застройщики должны организовать «входной фильтр» на стройплощадку, сменную работу коллектива, оборудовать умывальник и дозаторы с антисептиком в местах общего пользования.

— Контроль со стороны Главгосстройнадзора будет осуществляться с помощью чек-листа, который заполнят инспекторы по каждому объекту. На его основе сформируется индекс COVID-безопасности, в том числе и всего муниципалитета, — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

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