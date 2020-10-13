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Ученые рассказали о «коварности» коронавирусной инфекции
Фото: flickr.com/NIAID

Ученые рассказали о «коварности» коронавирусной инфекции

Вероника Кузьминова

Здоровье

У некоторых переболевших коронавирусом в тяжелой форме вырабатываются антитела к белку интерферон, отвечающий за иммунитет. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, чем больше исследователи изучают коронавирус, тем «коварнее» он кажется. Ученые выяснили, что у 10-15 процентов переболевших в тяжелой форме появляются антитела к интерферону. Это белок в организме для борьбы с разными вирусами.

Выработанные антитела, по мнению главы центра Гамалеи, могут блокировать не только вторичный иммунный ответ, но и врожденный, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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