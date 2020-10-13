Роспотребнадзор заявил об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В настоящее время в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 октября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в российской практике описывались три подобных случая. Все они подверглись анализу. При повторной проверке ни один случай не подтвердился, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России разработали единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния пациента.

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