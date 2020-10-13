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Единые алгоритмы диагностики и лечения COVID-19 разработали в России
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Единые алгоритмы диагностики и лечения COVID-19 разработали в России

Кирилл Николаев

Здоровье

В России разработали единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния пациента. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что соответствующие алгоритмы доведены до всех медицинских учреждений.

— В то же время нельзя забывать, что каждый человек уникален, поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач, — цитирует сообщение Минздрава РИА Новости.

Кроме того, в настоящее время опубликована восьмая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Документ доведен до руководителей органов исполнительной власти российских регионов.

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