Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказала об опасности частого мытья рук
Фото: pixabay.com

Врач рассказала об опасности частого мытья рук

Юлия Ямпольская

Здоровье

Не во всех случаях частое мытье рук может защитить от распространения бактерий. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина накануне Всемирного дня мытья рук, который отмечается 15 октября каждый год.

Специалист отметила, что при долгой обработке рук чистящими средствами можно навредить коже и высушить ее. Она уточнила,что шелушение кожи способствует распространению бактерий.

По ее словам, многие забывают о правилах мытья рук. Сначала необходимо снять все кольца, браслеты или другие украшения. Вспенивать мыло необходимо не менее 20 секунд.

— Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд, — цитирует Ненастину РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как на треть снизить риск заражения COVID-19. в ведомстве напомнили, что мыть руки необходимо до и после использования средств индивидуальной защиты, перед приготовлением и приемом пищи, после прихода с улицы, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, посещения туалета и общественных мест, уборки помещения, общения с животными, перед сном и в других случаях, когда руки были загрязнены.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных платежей из-за COVID-19

врачмытье руккоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте