Врач рассказала об опасности частого мытья рук

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Не во всех случаях частое мытье рук может защитить от распространения бактерий. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина накануне Всемирного дня мытья рук, который отмечается 15 октября каждый год.

Специалист отметила, что при долгой обработке рук чистящими средствами можно навредить коже и высушить ее. Она уточнила,что шелушение кожи способствует распространению бактерий.

По ее словам, многие забывают о правилах мытья рук. Сначала необходимо снять все кольца, браслеты или другие украшения. Вспенивать мыло необходимо не менее 20 секунд.

— Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд, — цитирует Ненастину РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как на треть снизить риск заражения COVID-19. в ведомстве напомнили, что мыть руки необходимо до и после использования средств индивидуальной защиты, перед приготовлением и приемом пищи, после прихода с улицы, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, посещения туалета и общественных мест, уборки помещения, общения с животными, перед сном и в других случаях, когда руки были загрязнены.

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