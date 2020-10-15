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Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных платежей из-за COVID-19
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных платежей из-за COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

COVID-19 может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — около трех часов, поэтому в период пандемии коронавируса следует пользоваться безналичными платежами. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

— Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты, — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что чаще всего COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Но также можно заразиться и в результате контакта человека с предметами, на поверхности которых содержится вирус. Поэтому в целях предотвращения распространения заболевания Роспотребнадзор рекомендовал обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их с мылом, передает РИА Новости.

Ранее врач объяснила, почему одноразовые маски носить повторно бессмысленно. Она отметила, что уже неоднократно говорилось, что одноразовые медицинские маски неспроста носят такое название. Тем не менее многие используют одну и ту же маску неделями.

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