Александра Маринина: Первую повесть написала, когда решила от обиды выплеснуть чувства на бумаге

Писательница Александра Маринина / Фото: Пресс-служба издательство «Эксмо»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это писательница Александра Маринина.

Автор многих известных широкому читателю детективов Александра Маринина работает над новой книгой, в которой идет речь о последствиях дорожных аварий. «Вечерке» писательница рассказала, как впервые взялась за перо, и о своих сюжетах.

— Александра, вы пришли работать в милицию в 1979 году. Почему?

—Мой отец тоже был милиционером, и я пошла по его стопам. После окончания юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова служила в Академии МВД СССР, занималась наукой. У меня была возможность посещать колонии и изоляторы, общаться там с заключенными, чтобы лучше понять их психику и мотивы преступлений. Во время работы над диссертацией искала людей, отбывающих наказание, изучала факторы, повлиявшие на их асоциальное поведение. Этот опыт очень помог мне и в жизни, и при создании моих произведений.

— Почему вы стали писать?

—Однажды, еще в 1991 году, на службе меня попросили сделать аналитическую справку, в которой было много статистики, примеров преступлений. А вскоре я открыла главную милицейскую газету «Щит и меч» с интервью одного из заместителей министров МВД. Его ответы строились на основе моей аналитической справки. Меня это неприятно задело, и я выплеснула свою обиду на бумаге. В отпуске написала повесть под псевдонимом Александра Маринина. Отнесла ее в журнал «Милиция». В итоге в трех номерах подряд выходило мое произведение «Стечение обстоятельств».

Следующие три года это издание публиковало другие мои повести. А потом произошла неувязочка: очередное произведение по объему оказалось в два раза больше. В журнале сказали, что нужно сокращать, так как тексты с продолжением печатали не более чем в трех номерах. Урезать я отказалась и положила рукопись в стол. Но ненадолго. Вскоре мне позвонили из одного издательства и предложили сотрудничество.

— И сколько произведений у вас на данный момент?

—51, включая три семейные саги. Есть пьесы, которые сейчас с удовольствием ставят народные театры. А среди моих научных работ даже книга на английском языке, которая издавалась за границей.

— Сюжет очередной вашей истории связан с дорожной аварией. Чем вас так зацепила эта тема?

— Я пришла к выводу, что в большинстве случаев потерпевшие остаются один на один со своей бедой. Следствие по делу продолжается иногда несколько месяцев, и только потом суд обязывает виновного возместить ущерб. Порой выплаты затягиваются на годы, а пострадавшим экстренно нужно лечение, операции. При этом государство не несет никакой ответственности за такие ситуации, и я решила поднять такую проблему.

— Ваш супруг тоже много лет прослужил в органах внутренних дел. Как вы познакомились?

— Ехали рядом в трамвае, обратили внимание друг на друга. Оба были в гражданском, и только потом узнала, что он тоже милиционер и, как и я, в звании майора.

— Какие станции метро вам больше нравятся?

— Люблю центральную часть красной ветки, потому что промежутки между остановками небольшие.

ДОСЬЕ

Александра Маринина (настоящее имя Марина Алексеева) родилась в 1957 году. Кандидат юридических наук. В 1998 году вышла в отставку в звании подполковника милиции. Ее романы начали экранизировать в 1999 году. Так появились сериал «Каменская» и сериал по роману «Взгляд из вечности». В 2011-м признана самым кассовым автором года.

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