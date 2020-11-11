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В поисках чертовщинки. Как отличить настоящих колдунов от шарлатанов
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В поисках чертовщинки. Как отличить настоящих колдунов от шарлатанов

Дарья Пиотровская

Интервью

Мир магии издавна притягивает людей. Вот и журналист«Вечерней Москвы» решила узнать, обладает ли она экстраординарными способностями отличить настоящих колдунов от шарлатанов.

Искать людей, владеющих магическим даром, отправляюсь в один из московских концертных залов, где проходит вручение Международной премии сверхспособностей. У входа в здание — шабаш ведьм в вечерних платьях. Подхожу к девушке, одетой во все черное.

— Ксения Франк, парапсихолог, — представляется она. — Могу рассказывать о прошлом, будущем, менять его.

— Ваш дар — проклятие, благословение? — спрашиваю я.

— Ни в коем случае не проклятие! — отвечает Ксения. — Магия бывает разная. Я белой пользуюсь, ее принцип — не навреди. Эта сфера — не шутки. Нет дара — лучше не лезть. Я — цыганка, у меня он по матери, по бабушке.

Мое внимание привлекает старец с длинными белыми волосами. Это колдун Иван Кулебякин. Он утверждает, что управляет погодой.

— Видишь, я тучи развел, — говорит он, едва мы знакомимся. — Было пасмурно, теперь солнце. Сила мысли!

— А можете сделать наоборот — чтобы дождь пошел? — интересуюсь я.

— Могу, но нужно основание. Я — за хорошую погоду! — говорит Иван Иваныч и меняет тему. — Знаешь, я ведь умирал несколько раз, и молния в меня била.

А 14 лет тому назад — хочешь верь, хочешь нет — четыре дня ни жив ни мертв лежал. Кошка спасла — на грудь села, через минуту спрыгнула и тут же окочурилась. А я вскочил здоровый. Так что мне 14 лет, а не 72. Жутковатая история. Только вот поди проверь — что в ней правда, а что вымысел...

Как узнать экстрасенса

Гламурный мир, однако, эта маг и я, понимаю я, войдя в фойе зала! В глазах рябит от стразов, корон, сверкающих одеяний. Где звезды эстрады в образе, где эзотерики — поди-ка разбери. Передо мной финалистка 20-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Мариами Циминтия.

— Много тут настоящих магов? — спрашиваю ее.

— Есть люди с очень сильным даром, их сразу чувствуешь. А есть те, кто просто в это верит, — Мариами смеется глубоким, каким-то ведьминским смехом. — Тех, кто активно занимается эзотерикой, видно за метр — от них идет энергия добра... или страха, если речь о черной магии. Вам либо хочется обнять этого человека, либо отойти как можно дальше.

По мнению Мариами, магией люди называют то, что объяснить не могут. Она с детства была творческим ребенком. А с восьми лет стала слышать голоса и видеть странные сны.

— Правда, что настоящая магия не любит шума, суеты? — задаю ей вопрос.

— Да. Ей, как настоящему искусству или истинной любви, не требуется огласка, мишура, — задумчиво говорит Мариами. — Но мы живем в такое время… Много талантливых людей во всех сферах. Если не будешь всем доказывать, что что-то можешь, в это не поверят. Нужны регалии, конкурсы, где тебя смогут оценить, телепередачи. Одной цыганской почтой здесь никак не обойдешься, понимаете?

Жизнь как чудо

Определить, есть ли у меня хотя бы задатки «мистического» дара, пытаюсь с помощью Ники Рамазановой, симпатичной ведьмочки с лиловыми волосами.

— Поставьте руки ладонями друг к другу, на небольшом расстоянии, представьте, что формируете энергетический шар, — Ника показывает, я повторяю за ней. — Биоэнергетика подразумевает лечение людей, работу с чакрами, энергией через руки.

Начинаю ощущать покалывание в ладонях...

— У вас очень теплая положительная энергетика, — говорит Ника. — Вы добрая, всегда стремитесь помочь. Кто в стройотряд? Я! Кто пожар тушить? Я! — это про вас.

— Я при желании могу заняться биоэнергетикой? — уточняю на всякий случай.

— У вас очень хорошо получится, — уверена собеседница. — Правда, внутри вас живет энергия, которую вы не умеете выпускать — и в один прекрасный момент происходит взрыв. Но по сути вы добрая. Как я. Раз попыталась навести порчу — сделала и тут же сняла, потом от высших сил по башке получила.

Себя моя собеседница считает посредником между высшим разумом и людьми.

— Лишь шесть лет назад высшие силы дали понимание, что я могу заниматься таро, — вспоминает она. — В колоде, купленной еще в юности, пропала карта Силы, никак не могла найти. А потом она внезапно появилась, хотя никто мою колоду в руки не брал. Когда в чудо веришь, оно случается. Вообще, чудо происходит каждый день. Вся наша жизнь — магия, каждая секунда. Прагматикам легче искать научные подтверждения.

Если их нет, говорят: совпадение. А вот отличить мага от лжеца тяжело, если он умеет общаться, находить тонкие нити души человека и за них дергать... Есть шарлатаны, которые работают как психологи, и при этом помогают — в принципе, они безобидны. Но есть те, кто может много денег взять, сказать: «завтра исцелишься», и вы уйдете с надеждой, а окажется, это просто мошенник, умеющий вымогать деньги. А вообще, если вам действительно магия интересна, начните с книг Кастанеды, прочтите все! Тяжело, нудновато, но надо.

— Мы тебя научим! — вступает в беседу колдун Кулебякин. — И я помогу. А хочешь, магию покажу? Зажигалка есть? Потрогай мой лоб — он сухой, нет мысли, — он прикладывает зажигалку ко лбу, она падает. — А научишься концентрироватьмысль, тебе все будет подвластно. Сейчас я настрою свою, она «схватится», и зажигалка прилипнет. Вот теперь попробуй сними!

Пытаюсь убрать предмет со лба колдуна. Ни в какую!

— Главное — решила заняться магией — твердо иди вперед, думай только о хорошем, — напутствует колдун.

В поисках чертовщинки. Как отличить настоящих колдунов от шарлатановФото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Судьба на ладони

Вот бы еще с хиромантом успеть пообщаться! По советам новых знакомых нахожу одну из номинанток премии, Веру Балабас. Женщина в светлом выделяется из толпы. Никакой причудливости в образе. Основная профессия Веры — психолог.

— Есть два направления: хиромантия и хирология. «Мантия» переводится как гадание, видение, — объясняет она. — Это умение читать линии, знаки. А «логос» — наука, здесь важнее понимание нейронных связей, психологии, формы рук, пальцев. От прошлого зависит наше будущее. И основная работа хироманта не в том, чтобы дать человеку прогноз, а в том, чтобы помочь ему изменить мышление. Чтобы ему, например, избежать неприятностей или самореализоваться. Узнав, сколько мне лет и какая рука «активная», она начинает рассказывать обо мне.

— Хорошо развита логика. На папу похожи, все от него, — говорит Вера, глядя на ладонь. — Пунктуальность развивали — была не на высоком уровне. Девушка творческая, писать — это ваше. С детства у вас на все свое мнение. Одиноки не будете. Обид не прощаете

Денежки вас любят. Меньше слушайте других. Секретов не рассказывайте.

Много информации! Кое-что, кажется, Вера могла определить как психолог. Пара моментов спорны. Но кое-что удивляет — как она узнала, что я папина дочка?

Женские чары

В зале начинается действо. Под музыку учредитель премии Ирина Котихина объявляет церемонию открытой. Ведущий называет первого лауреата.

— Специалист в области энергоинформационного взаимодействия Татьяна Эль, — восклицает он. — Ваши аплодисменты! Н а сцену идетэффектная женщина.

— Таня, преврати их всех в лягушек! — раздается мужской голос из зала.

Номинаций много — от шаманизма до оккультизма. Устав от блеска софитов, выхожу подышать воздухом.

Крыльцо опять не пустует. Здесь весело болтают дамы.

— Вы все ведьмы, да? — спрашивает их прохожий. Компания хохочет. Подхожу с тем же вопросом. Женщины охотно идут на контакт.

— А есть между вами конкуренция? — интересуюсь я.

— Конечно, — ровным голосом отвечает одна из них, Алена Ман. — Лепим кукол вуду, деремся поварешками, делаем подклады! Шучу, конечно. Человек энергетически защищен, если верит в хорошее. А если думать о плохом, оно случится. А вообще, без конкуренции нет успеха, и не только в магии. Темноволосая Виктория Сова — основатель школы магии. Спрашиваю, чему там учат.

— Быть женщиной, — улыбается Виктория. — Многое зависит от способностей, но в то же время каждая из нас — ведьма с рождения.

Интуиция, чары… Это сейчас слово «магия» вошло в обиход, а когда наши прабабушки занимались ею, она таковой не считалась. Просто женщина всегда знала, как сделать, чтобы дети были не сопливые, муж приходил с добычей, в семье были мир и лад. Это мудрость женская, знания, которые передавались из уст в уста, от матери к дочери. И, скажите мне, разве это магия?

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