Сниму порчу, отведу сглаз. Почему люди верят целителям из телевизора

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9 октября 1989 года на Центральном телевидении показали первый телесеанс психотерапевта и целителя Анатолия Кашпировского.

Всего прошло шесть таких эфиров. За это время Кашпировский якобы вылечил от самых разных заболеваний около 10 миллионов человек.

И сейчас на телевидении достаточно передач, в которых гадалки и экстрасенсы предлагают услуги зрителям. Клинический психолог Евгения Лютова объяснила, почему люди обращаются за помощью к таким специалистам.

— У взрослых вера в волшебство и интерес к мистике рождаются из-за необходимости адаптироваться к непростой жизни. Вера в магию способна давать надежду, позволяет не брать ответственность за свою жизнь, а ждать, что произойдет чудо и проблемы исчезнут сами собой, — рассказала Евгения Лютова.

При этом люди сами готовы обманываться, считает эксперт.

— Всю жизнь мы растем, информация о происходящем записывается в клетки организма. Кашпировский, как и некоторые другие люди, обладал мощной энергетикой, способной влиять на зрителей, — сказала экстрасенс Арина Ласка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бобырь, парапсихолог:

— В современном мире, полном проблем и кризисов, люди теряют уверенность в себе и ищут какую-то опору. Вместо того чтобы духовно развиваться и искать свой путь, они начинают верить в экстрасенсов и ждать помощи от них. А еще многие боятся того, что их ждет в будущем. С помощью гадалок и ясновидящих они пытаются узнать, что же ожидает их дальше.

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